Ancona, un ragazzino vola dal terzo piano della scuola: è grave. Sospetti su un brutto voto

Il giallo è tutto da chiarire. Un ragazzo, 14 anni, è precipitato dal terzo piano di una scuola di Ancona. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini ed effettuando i rilievi, la polizia e la polizia locale. Non viene esclusa alcuna ipotesi, anche quella di un gesto volontario, così come quello del bullismo, dell’incidente fortuito o della folle sfida. Il ragazzino è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona, dove si è diretta anche la preside Maria Alessandra Bertini e dove sono presenti anche i genitori del ragazzo, così come alcuni gli assessori del Comune di Ancona. La caduta è avvenuta nel corso della terza ora, non durante la ricreazione.

Ancona, ragazzo caduto dal balcone della scuola: è vigile ma in prognosi riservata