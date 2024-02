A casa di Alain Delon trovate 72 armi e 3mila munizioni: il risvolto inatteso della guerra tra figli

Risvolto inatteso nell’ambito della guerra familiare che si è scatenata intorno allo stato di salute di Alain Delon e alla gestione delle sue cure: nel corso di una perquisizione in casa dell’attore 88enne, malato di tumore, sono state trovate e sequestrate 72 armi da fuoco e 3mila munizioni.

La perquisizione è avvenuta giovedì scorso, a seguito di una relazione del giudice tutelare dell’8 febbraio. L’esito del controllo nella casa di Douchy-Montcorbon (Loiret), di cui ha dato conto la stampa francese, è stato riferito dalla procura di Montargis. Delon”non beneficia di alcuna autorizzazione che gli permetta di detenere un’arma da fuoco”, ha sottolineato in una nota il procuratore di Montargis, Jean Cedric Gau, aggiungendo che durante la perquisizione stata anche “accertata l’esistenza di un poligono di tiro all’interno della proprietà”.

La Procura: “C’è pure un poligono di tiro”

Più nel dettaglio, tra le 72 armi sequestrate, alcune appartengono alla categorie A, in cui rientrano alcune armi da fuoco e materiale bellico, e altre alla categoria B, che riguarda armi utilizzate per il tiro sportivo. La procura, quindi, ha aperto un’indagine per deposito, acquisto e detenzione illegale di armi delle categorie A, B e C.

La guerra familiare intorno allo stato di salute dell’attore

La decisione di porre Alain Delon sotto tutela giudiziaria, è stata assunta dalla magistratura francese a fine gennaio, all’apice di una guerra familiare e giudiziaria, esplosa intorno a come l’attore dovesse essere curato e accompagnato nell’ultimo scorcio di vita. Una faida nella quale i figli dell’attore Anthony e Alain-Fabien si sono ritrovati contro la sorella Anouchka, a sua volta contro i fratelli, e tutti e tre contro la badante, indicata anche come “compagna”, Hiromi Rollin, denunciata da figli che ha a sua volta denunciato.