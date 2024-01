Zelensky chiede fondi a Davos: “Rafforzate la nostra economia, rafforzerete la vostra sicurezza”

Un appello a rafforzare l’economia dell’Ucraina, per rafforzare così anche la sicurezza internazionale è stato espresso dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al World Economic Forum di Davos. «Rafforzate la nostra economia e rafforzerete la vostra sicurezza», ha detto il leader ucraino. «C’è chi pensa che l’aggressione russa riguardi solo l’Ucraina», ma «le possibili direzioni e persino i tempi di una nuova aggressione russa al di fuori dell’Ucraina stanno diventando sempre più chiari», ha aggiunto Zelensky.

“Nessuno credeva nell’Ucraina, ma abbiamo ribaltato la situazione”

«Permettetemi di chiedervi: quale Paese europeo è oggi in grado di fornire un esercito pronto al combattimento al pari del nostro, in grado di scoraggiare la Russia? E quanti uomini e donne i vostri Paesi sono pronti a inviare per difendere un altro Stato e un altro popolo?», ha aggiunto Zelensky, «noi ucraini abbiamo iniziato la nostra difesa in un momento in cui quasi nessuno al mondo credeva nell’Ucraina. Ma abbiamo ribaltato la situazione, in modo che ora il mondo abbia smesso di credere nella Russia».

«Dobbiamo ottenere una superiorità aerea per l’Ucraina esattamente come abbiamo ottenuto la superiorità nel Mar Nero», ha aggiunto il numero uno di Kiev. «Possiamo farlo, i partner sanno ciò di cui c’è bisogno e in quale quantità», ha aggiunto Zelensky. «Ciò permetterebbe progressi sul terreno. Solo due giorni fa, signore e signori, abbiamo dimostrato che l’Ucraina può colpire aerei militari russi che non erano mai stati abbattuti finora».

Zelensky al Forum di Davos chiede nuovi aiuti per Kiev

Il presidente ucraino ha incontrato in Svizzera anche il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg informandolo «dei recenti attacchi aerei di massa della Russia e sottolineando la necessità di rafforzare ulteriormente la difesa aerea dell’Ucraina». Il leader ucraino su Telegram ha spiegato di aver parlato anche con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken della cooperazione tra Kiev e Washington in materia di difesa aerea. «La difesa aerea e le capacità a lungo raggio sono particolarmente importanti per il nostro Stato”, ha detto Zelensky. ”Contiamo davvero sul vostro sostegno, che il vostro enorme sostegno continui», ha detto il presidente ucraino.

Alla platea di Davos, Zelensky ha lanciato la proposta di «un vertice a livello di sicurezza in Svizzera», un «vertice che parli di pace mondiale» perché «la pace deve essere la risposta». «Si sbaglia chi pensa che la guerra lanciata dal presidente russo Vladimir Putin contro l’Ucraina riguardi solo l’Ucraina», ha aggiunto. «Dobbiamo riprenderci le nostre vite, ciascuno di voi può aiutare l’Ucraina», ha proseguito Zelensky ricordando «i rappresentanti di 80 Paesi che hanno partecipato alla presentazione della Formula di Pace da lui elaborata».