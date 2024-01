Visioni e spiritismo, la diocesi di Roma patrocina un corso su questi fenomeni: distinguere sacro e profano

A scuola di fenomeni soprannaturali. Il prossimo 12 gennaio a Roma partirà il primo corso organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) Ecclesia Mater della Diocesi di Roma e dal GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) dal titolo “Metamorfosi del Sacro”. Trentadue ore di lezioni per approfondire e indagare alcuni fenomeni soprannaturali, come quelli mistici, paranormali,medianici, apparizionistici e mariofanici, alla luce del Magistero e del Catechismo della Chiesa Cattolica, con particolare riferimento all’attualità e agli eventi contemporanei.

Durante il corso – che si svolgerà dal 12 gennaio al 3 maggio prossimi ogni venerdì dalle 16 alle 18 presso l’ISSR Ecclesia Mater (Pontificia Università Lateranense) – si affronteranno temi sensibili come rivelazioni private, visioni, profezie, preveggenza, scrittura automatica e spiritismo. Fenomeni che saranno affrontati in ambito cristiano e analizzati per poter separare l’autentica fede dalla superstizione, il sacro dal profano. “L’obiettivo del corso – spiegano gli organizzatori – è quello di far luce su molti di questi fenomeni particolari, divenuti veri e propri casi sociali o di massa, a cui è sempre più necessario offrire risposte pastorali e culturali per poter separare il vero dal falso. Il corso si avvale di esperti e docenti di alto livello e di grande esperienza ed è rivolto a insegnanti di religione cattolica , ricercatori, studiosi, studenti universitari, educatori”.

Il corso ha il patrocinio Im dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica e IRC della Diocesi di Roma. Per informazioni e iscrizioni: 06 69895537; mail:formazione.ecclesiamater@diocesidiroma.it. Coordinatore del corso è David Murgia, Presidente Gris.