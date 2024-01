Violento terremoto in Giappone, la scossa più forte di magnitudo 7.5. Allerta tsunami: in arrivo onde alte 5 metri (video)

Il primo dell’anno in Giappone si apre con un violento terremoto che ha colpito oggi la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, nell’ovest del Paese. La scossa, registrata alle 8.10, è stata di magnitudo 7,5. E scatta, immediato, l’allarme tsunami. «Onde altissime si stanno avvicinando alle coste. Evacuare immediatamente. Le onde possono colpire ripetutamente. Continuare l’evacuazione finché tutti gli avvertimenti non saranno rimossi», è l’allerta pubblicata dall’emittente nazionale Nhk. E ancora: «Se vi trovate nelle zone colpite, state lontani dalle coste e dalle foci dei fiumi che potrebbero straripare. Continuare l’evacuazione finché tutti gli avvisi non saranno revocati».

Violento terremoto in Giappone: scatta l’allerta tsunami

Secondo l’Nhk si rischiano onde alte anche cinque metri. Ishikawa è una prefettura costiera sull’isola di Honshu. L’allerta tsunami è stata disposta per le prefetture di Niigata, Toyama e Ishikawa, nella parte del Paese sul Mar del Giappone. Il sisma, violentissimo, ha colpito la costa del Giappone centro-occidentale e, dopo l’allerta tsunami lanciato dalle autorità, le prime onde stanno arrivando sulle coste occidentali del Paese. Tutto è cominciato con una prima scossa di magnitudo 5.5 nella stessa area. Le notizie arrivano frammentate, complice una grande allerta e una paura dilagante che vanno di pari passo con la gravità della situazione in corso.

Le autorità giapponesi ordinano alla popolazione di evacuare

Al momento, dunque, non si hanno ancora notizie di eventuali vittime o feriti ma sembra che diverse case e pali della luce siano crollati sotto l’onda d’urto tellurica che sta infierendo sul Giappone in queste ore. Secondo quanto riporta allora, tra gli altri, il sito del Tgcom24, sarebbero già circa «33.500 le case rimaste senza corrente elettrica». Intanto, l‘Agenzia meteorologica giapponese continua a diramare l’allerta sul rischio tsunami, esortando i cittadini a scongiurare il rischio innescato dal terremoto che potrebbe provocare onde fino a 5 metri di altezza. Una minaccia che in queste ore incombe soprattutto lungo «la costa occidentale del Paese, entro 300 chilometri dall’epicentro del sisma, secondo il Pacific Tsunami Warning Center con sede alle Hawaii».

Terremoto in Giappone, il rischio di onde alte cinque metri…

Non solo. Secondo quanto riferiscono in queste ore i media locali, la forte scossa è stata avvertita anche a Tokyo, a circa 500 km di distanza, e in tutta la regione di Kanto.