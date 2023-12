Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria: paura e gente in strada. Scuole chiuse

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 20 dicembre, a Reggio Calabria e fino a Messina, alle 07:49. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un evento con epicentro a 3 km Sud di Samo (Rc) ad una profondità di 14 km. La stima provvisoria della magnitudo della scossa è tra 3.6 e 4.1. Nella giornata di martedì erano state segnalate altre due scosse, sia pure di lieve entità: una con epicentro a Bova di magnitudo 1.3 e l’altra con epicentro nella costa calabra sud orientale con magnitudo 2.1.

Terremoto a Reggio Calabria, nessun danno

“La scossa si è sentita in maniera abbastanza forte. La gente è scesa in strada ed è ancora fuori dalle case perché ha paura”. Lo afferma all’Adnkronos Paolo Pulitanò, il sindaco di Samo (Reggio Calabria), paese vicino all’epicentro della scossa di terremoto Il primo cittadino precisa che “la situazione ora è tranquilla e per il momento non sono arrivate segnalazioni di danni”. Per precauzione, fa sapere, “oggi le scuole saranno chiuse e insieme ai tecnici verranno svolti i controlli sul territorio”.

I messaggi social

Paura tra la popolazione, si sono moltiplicati i messaggi degli utenti sui social network. “Sentito, una bella botta al letto”, ha scritto un cittadino su X. “L’ho sentito perfettamente. Ero a letto e l’ho sentito traballare”, è il messaggio di un altro utente su Facebook.