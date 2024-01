Verso un nuovo “Cavaliere”: avviato l’iter per l’onorificenza a Marina Berlusconi

Un nuovo “Cavaliere” si delinea all’orizzonte. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, amici di famiglia, collaboratori e sostenitori di Marina Berlusconi avrebbero avviato l’iter per la richiesta di conferimento dell’Ordine al merito del Lavoro che ebbe anche suo padre Silvio e che lo caratterizzò a tale punto da diventarne di fatto il secondo nome.

Marina Berlusconi verso il conferimento del titolo di “Cavaliere”

A rivelare che alla Prefettura di Milano sarebbe arrivata la richiesta e dunque sarebbe stato dato l’avvio formale alla procedura, che proprio dalle prefetture parte, è stato Mario Ajello sul Messaggero. La notizia poi è stata rilanciata dal Giornale. “Marina Berlusconi sarà Cavaliere del Lavoro: avviato l’iter per il titolo”, si legge sul quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, mentre il Messaggero indirizza la presidente di Fininvest “sulle orme del papà: avviato l’iter per diventare Cavaliera”.

L’iter e i tempi per il riconoscimento

Dopo la valutazione della prefettura, la candidatura passerà al vaglio del ministero delle Imprese e del Made in Italy e successivamente arriverà al Colle, cui spetta il compito di nominare i nuovi Cavalieri, che possono essere fino a 25 all’anno. I requisiti per ottenere la benemerenza vanno dall’eccellenza nel proprio ambito professionale alla specchiata condotta civile e sociale, dall’aver adempiuto agli obblighi tributari, previdenziale e assistenziali nei confronti dei dipendenti al non aver svolto all’estero attività commerciali ed economiche lesive dell’economia nazionale. L’attribuzione avviene il 2 giugno, mentre la cerimonia si svolge a ottobre. Dunque, non manca tanto per sapere se la richiesta sarà accolta e ci sarà un nuovo “Cavalier Berlusconi”.