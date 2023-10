Arriva direttamente da Marina Berlusconi la smentita dei “retroscena inventati di sana pianta” sulla presunta volontà della famiglia di colpire Giorgia Meloni, che si sarebbe manifestata con i fuori onda di Andrea Giambruno trasmessi da Striscia la notizia. “La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni”, ha detto la figlia del Cav.

Marina Berlusconi: “Ho letto di tutto. La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni”

“In questi giorni ho letto e sentito di tutto: retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie. La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni”, sono state le parole di Marina Berlusconi, affidate a Bruno Vespa per il libro “Il rancore e la Speranza” in uscita per Mondadori/Rai Libri a inizio novembre.

Le parole di Tajani e la telefonata di Pier Silvio

La dichiarazione della presidente di Fininvest e Mondadori sugella il quadro di estraneità della famiglia Berlusconi e di Forza Italia da quanto accaduto già emerso dalle dichiarazioni di ieri di Antonio Tajani, che aveva parlato sia della lealtà del partito sia della sorpresa e del rammarico dei Berlusconi per quanto accaduto, e dalle indiscrezioni sulla telefonata che Pier Silvio ha voluto fare personalmente al premier per manifestarle la propria vicinanza e chiarire l’assenza di un ruolo della famiglia nell’iniziativa di Antonio Ricci.

Da Marina Berlusconi ripetute attestazioni di stima per Meloni

Marina Berlusconi ha più volte fatto aperte attestazioni di stima nei confronti di Meloni, ribadendole sempre con forza proprio quando certa stampa provava ad alimentare un’idea opposta, disegnando scenari di tranelli, sgambetti, irritazioni, distanze. Un altolà che anche stavolta la manager ha voluto lanciare, aggiungendo in maniera forse mai così forte anche quella notazione personale sulla “donna”, apprezzata “ancor più in questi giorni”.