Venezia, papà lancia la figlia di 5 anni dal terrazzo e tenta il suicidio: sono vivi entrambi

Ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzo al primo piano e poi ha tentato il suicidio lanciandosi a sua volta nel vuoto. E’ successo la notte scorsa a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, dove l’uomo, separato dalla moglie, aveva in affido in questi giorni di festa la piccola. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Treviso dove è ricoverata non in pericolo di vita. L’uomo è in ospedale piantonato dai carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti, coordinati dalla procura di Pordenone.

Venezia, il padre accusato di tentato suicidio

La piccola, rimasta cosciente dopo la caduta, è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per un trauma cranico. Anche l’uomo, rimasto incolume nella caduta, si trova in ospedale piantonato dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. La Procura di Pordenone è in attesa degli accertamenti prima di procedere a suo carico. L’uomo è accusato di tentato omicidio: “Non abbiamo ancora il referto dell’ospedale per la figlia – ha precisato il magistrato -, ma ci vengono fornite rassicurazioni su un decorso positivo dopo le prime ore di grande apprensione”. L’Ansa, inoltre, ha riferito le dichiarazioni di alcuni testimoni, i vicini di casa, rese ai carabinieri: “Quando ci siamo affacciati, dopo aver udito dei tonfi fragorosi, l’uomo camminava nel giardino e pronunciava frasi sconnesse: non sembrava essere presente a se stesso, ma non pareva nemmeno ferito dopo la caduta”.