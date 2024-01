Tv, agli Emmy Awards trionfano “Succession” e “The Bear”: i premi della 75ª edizione

La 75esima cerimonia di consegna degli Emmy, i premi alle eccellenze dell’industria televisiva americana, ha incoronato Succession miglior serie drammatica dell’anno. L’ultima stagione del cult HBO, già serie più nominata di questa edizione, fa suoi ben 6 Primetime Emmy Awards: la serie sui Roy, disfunzionale famiglia a capo di un immaginario impero dei media, è la più premiata quest’anno dalla Television Academy (ex-aequo con The Bear).

La quarta e ultima stagione della saga dei Roy ha vinto sei statuette, tra cui quelle per la miglior serie drammatica, per i protagonisti, Kieran Culkin e Sarah Snook, e per l’attore secondario Matthew Macfadyen. Sei statuette sono andate anche alla prima stagione di The Bear, tra cui quello per la miglior serie commedia. La miniserie Beef-Lo scontro, del coreano Lee Sung-jin per Netflix, ha vinto invece tutti i premi in palio nella sua categoria: miglior sceneggiatura, miglior regia e migliore serie limitata.

La cerimonia di consegna degli Emmy, trasmessa in diretta su Sky Atlantic. E da stasera disponibile on demand su Sky e in streaming su Now, vede il trionfo anche di Jennifer Coolidge, che vince come miglior attrice non protagonista in una serie drama per la seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO firmata da Mike White disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, che arrivava con ben 23 nomination agli Emmy di quest’anno, e forte dei 4 Creative Arts Emmy Awards assegnati il 6 gennaio: outstanding casting (agli italiani Francesco Vedovati e Barbara Giordani) per una serie drammatica. Hairstyling contemporaneo (a Miia Kovero e agli italiani Elena Gregorini e Italo Di Pinto); supervisione musicale e colonna sonora originale.

La terza stagione della satira ambientata in vari resort dell’immaginaria catena extralusso White Lotus – prima alle Hawaii, poi a Taormina – avrà la Thailandia come nuova location e sarà disponibile in esclusiva per l’Italia su Sky e Now. Gli Emmy di quest’anno vedevano fra le serie più nominate anche i titoli Sky Exclusive, The Last of Us e House of the Dragon.

