Trump travolge gli sfidanti in Iowa, da solo viaggia oltre il 50%: “È il momento di essere uniti”

Donald Trump ha vinto i caucus in Iowa, dove secondo è arrivato il governatore della Florida Ron DeSantis, dopo una sfida serrata con l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley, che si è dunque piazzata terza. Quarto, e ultimo, è arrivato l’imprenditore Vivek Ramaswamy, che dopo l’esito del voto ha annunciato il suo ritiro e il sostegno alla campagna di Trump. “Penso che sia veramente il momento, per tutti, per il nostro Paese, di essere uniti“, ha detto Trump, nel discorso della vittoria a Des Moines, la capitale dell’Iowa. “Grazie al grande popolo dell’Iowa”, ha aggiunto l’ex presidente, secondo cui “sarebbe bello se tutti insieme potessimo risolvere i problemi del mondo: accadrà presto”.

Trump stravince in Iowa, per lo staff di Biden è lui “il candidato repubblicano alle presidenziali

La vittoria di The Donald ha impresso anche una accelerazione alla campagna di Joe Biden. Non appena appresi i risultati in Iowa, infatti, a milioni di elettori democratici è stato inviato un messaggio di richiesta di donazioni: “Trump è il candidato repubblicano ufficiale per il 2024 e noi dobbiamo fare qualsiasi cosa per sconfiggerlo”, vi si legge. “Non possiamo correre il rischio – prosegue – che Trump, o qualunque altro estremista Maga, sia di nuovo alla guida della nostra democrazia”.

Per The Donald un risultato schiacciante

Il voto si è svolto in condizioni climatiche particolarmente avverse, con punte di -28 gradi che però non hanno fermato i sostenitori di Trump. Secondo le proiezioni dei media americani, sulla base del 91% dei voti scrutinati, l’ex presidente ha ottenuto in questo primo appuntamento delle primarie repubblicane in vista delle presidenziali di novembre il 51% delle preferenze, pari a 20 delegati su un totale di 40. Un risultato che è andato perfino oltre le già altissime aspettative. De Santis, che ha il 21,3%% dei voti, ha ottenuto 8 delegati; Haley, che si ferma al 19%, sette delegati.

DeSantis e Haley non mollano

DeSantis e Haley comunque hanno annunciato che l’intensità della loro campagna non cambia. “Noi non molliamo – ha dichiarato il governatore della Florida – ci siamo preparati per una lunga corsa”. Haley, poi, congratulandosi con Trump per la vittoria, ha sottolineato rivolta ai suoi sostenitori che “la nostra campagna è l’ultima migliore speranza di fermare l’incubo” di una sfida tra l’ex presidente e Biden, dei quali ha detto che sono “entrambi consumati dal passato, dalle inchieste, dalle vendette”.