Trump in netto vantaggio anche nel New Hampshire cita Hiroshima: non è stata una buona azione…

Donald Trump cita Hiroshima e Nagasaki. Torna al 1945 per difendere l’ “immunità totale” dei presidenti. “Pensate a Harry Truman – ha detto – Non lo avrebbe fatto. Se pensate a Hiroshima, non è stata esattamente una buona azione ma probabilmente ha posto fine alla Seconda Guerra mondiale. Giusto?”. E, durante un appuntamento della campagna elettorale a Manchester, in New Hampshire, ha incalzato: “Nagasaki. Non lo avrebbe fatto, avrebbe detto: ‘non voglio farlo perché i rivali mi incrimineranno'”. “Bisogna concedere ai presidenti immunità totale e assoluta“, ha rimarcato l’ex presidente per il quale i guai giudiziari non finiscono mai.

In un intervento andato avanti per 90 minuti, Trump – che ha lasciato la Casa Bianca il 20 gennaio di tre anni fa e punta alla terza nomination repubblicana consecutiva – ha difeso i manifestanti protagonisti dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Ha anche elogiato nuovamente il premier ungherese Victor Orbán. “E’ un bene avere un uomo forte che governa questo Paese”, ha detto in vista delle primarie del 23 gennaio in New Hampshire.

Dopo che si era parlato di una perdita di terreno di Donald Trump in New Hampshire in favore di Nikki Haley, è arrivato il sondaggio Suffolk University che attesta un vantaggio di 17 punti per l’ex presidente.

Secondo il rilevamento, Trump ha il 53% dei voti, contro il 35% dell’ex ambasciatrice all’Onu, mentre Ron DeSantis è un distante terzo con il 7%. Il sondaggio attesta poi che la maggioranza degli elettori delle primarie repubblicane del New Hampshire, l’88%, ha ormai preso la decisione per chi votare.