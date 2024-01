Trento: trovata morta in un lago di sangue Maria Antonietta Panico, candidata con il centrodestra

Maria Antonietta Panico, 42 anni, trovata morta oggi a Trento, era stata candidata nel 2020 nella lista che sosteneva alle comunali di Trento Andrea Merler sindaco, poi passato a Fratelli d’Italia. A confermarlo all’Adnkronos è lo stesso Merler, attualmente consigliere comunale, molto colpito dalla notizia: “Era una persona di una grande disponibilità e gentilezza. L’avevo vista due mesi fa l’ultima volta e in quell’incontro mi era parsa diversa, fragile, non totalmente lucida”. “So che aveva lasciato il lavoro e ne stava cercando un altro”, continua.

Sul corpo della donna, appassionata di politica, non risultano segni evidenti di ferite e bisognerà attendere l’autopsia, spiegano dalla procura, per capire se si tratta di un decesso per cause naturali o di un omicidio. Gli inquirenti attendono “altri accertamenti” da parte dei carabinieri per pronunciarsi sull’episodio.