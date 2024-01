Sondaggio, il 2024 parte malissimo per Pd e M5S: FdI cresce, loro continuano a scendere

Inizia con una doccia fredda il 2024 dei sondaggi per Pd e M5S. La prima rilevazione dell’anno di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, infatti, mostra un calo di consensi per entrambi i partiti, mentre FdI continua a crescere, insieme al centrodestra. Da notare che il campione è stato sondato tra il 3 e l’8 gennaio, dunque ha abbracciato in pieno la conferenza stampa del 4 gennaio del premier Giorgia Meloni e le successive polemiche della sinistra. Insomma, il primo sondaggio del nuovo anno porta diverse conferme: la credibilità del governo, il consenso che il centrodestra e in particolare FdI riscuotono fra gli italiani e l’assoluta inefficacia della strategia delle grida messa in atto dall’opposizione, che anzi si rivela del tutto controproducente.

Il sondaggio Swg: FdI cresce, Pd e M5S perdono ancora

Nel dettaglio, rispetto al 18 dicembre, data dell’ultimo sondaggio Swg per il Tghttps://tg.la7.it/La7, FdI cresce dello 0,7%, arrivando al 29,2%, dunque di nuovo a ridosso della soglia del 30%. Il partito democratico perde, invece, lo 0,3%, scendendo al 19,1%. Va ancora peggio per il M5S, che perde lo 0,4%, atterrando al 16,4%. La Lega resta stabile al 9,1%, Forza Italia cresce dello 0,1% e arriva al 7,3%.

Il consenso partito per partito

Azione guadagna lo 0,3% e arriva al 4%, mentre Italia Viva passa al 3,5%, guadagnando uno 0,1%. Verdi e sinistra italiana perdono lo 0,2% e scendono al 3,2%; anche +Europa perde lo 0,2%, calando al 2,4%; Per l’Italia, che a fine dicembre ha registrato l’abbandono di Gianluigi Paragone, perde lo 0,3% e si attesta all’1,4%; Noi Moderati perde lo 0,1% e scende all’1,2%; infine, stessa percentuale per Unione popolare, che però registra un calo dello 0,2%.