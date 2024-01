Roma in pole position per la sede dell’Authority anticorruzione. L’Ucid: “Una sfida bipartisan”

“Le indiscrezioni, riportate nei giorni scorsi dal Sole24Ore, di una possibile vittoria di Roma nella corsa all’assegnazione della sede dell’Authority europea anticorruzione, è una buona notizia per tutta l’Italia e le diverse parti politiche, e non solo per il governo e per la maggioranza di centrodestra. Da mesi, come Ucid, abbiamo sostenuto la necessità di un sostegno bipartisan a questa candidatura nel segno della trasparenza e dell’autorevolezza, basti ricordare la lettera che nel giugno scorso la nostra associazione inviò a tutti i parlamentari per invitarli a fare squadra nell’interesse del Paese”, dichiara Riccardo Pedrizzi, presidente del Cts dell’Unione Cristiana imprenditori e dirigenti e del Gruppo Lazio, dopo le ultime notizie trapelate sui giornali.

Le indiscrezioni su Roma e la sede dell’Authority anticorruzione

Come ha scritto il quotidiano di Confindustria, Roma è in pole position rispetto alle candidature di otto altre grandi città europee (Bruxelles, Francoforte, Dublino, Madrid, Parigi, Riga, Vilnius, Vienna) per ospitare la sede dei nuovi supervisori contro il riciclaggio di denaro sporco, ma solo Roma, Madrid e Riga hanno davvero chances potendo spingere sul tasto dell’equilibrio geografico, essendo le meno premiate, finora, in questo tipo di rappresentanze. Il 18 dicembre scorso i rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa comune sul processo di selezione per la scelta della sede.

“Il Comitato Scientifico dell’Ucid – come si ricorderà – era sceso in campo per segnalare al governo la necessità di candidare l’Italia quale sede dell’Autorità europea per l’“Anti-money laundering-Amla”, valutando poi con soddisfazione la decisione di far concorrere Roma. L ‘Italia, nell’attribuzione di questo tipo di agenzie, che sono circa una quarantina, collocate in oltre 30 città diverse, finora con i passati governi non ha saputo cogliere appieno tutte le relative opportunità, per cui il nostro Paese è fortemente sottodimensionato. Solo a Parma infatti ha sede l’Autorità europea per la sicurezza del cibo ed a Torino vi è la European training foundation, che si occupa di formazione lavorativa. La Francia e la Germania invece, tanto per fare qualche esempio, annoverano le principali istituzioni di regolazione di mercati (Esma, Eba, Eiopa, Bce, Ecrb). L’importante agenzia delle frontiere (Frontex) è in Polonia. Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Olanda, dal loro canto, sono sedi di altre importanti agenzie”, spiega Pedrizzi.

La credibilità dell’Italia a livello internazionale

“L’Italia ha tutte le carte in regola anche secondo i criteri indicati dalla Ue recentemente: l’accessibilità dagli altri Paesi europei, sedi adeguate, sistemi di sicurezza sociale e assistenza medica, scuole e opportunità di formazione per le famiglie dei funzionari e cosi via. L’Italia, inoltre, ha una consolidata e riconosciuta esperienza istituzionale, amministrativa, giudiziaria, accademica sui temi dell’antiriciclaggio e antiterrorismo sul fronte economico-finanziario, fattori che le danno una speciale credibilità ed un’autorevole considerazione”, conclude Pedrizzi.