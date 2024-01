Rc auto: nel 2024 arriva l’aumento per oltre 700mila polizze. Quali sono gli automobilisti coinvolti

Saranno oltre 765mila gli automobilisti che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023. È questa la fotografia scattata dall’osservatorio di Facile.it.

Sebbene la quota di automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa sia diminuita del 7% rispetto allo scorso anno, gli analisti rilevano che le tariffe Rc auto continuano a crescere, con effetti negativi anche per gli assicurati virtuosi; a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 618,55 euro, vale a dire il 35% in più rispetto a dodici mesi prima.

Rc auto: Toscana e Liguria le regioni con più incidenti

“La tendenza al rialzo non sembra mostrare segni di rallentamento”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. “L’inflazione, che nel nostro Paese rimane ancora su livelli elevati, gioca un ruolo chiave sia sul costo di riparazione delle auto sia sul costo medio dei sinistri, fattori che inevitabilmente pesano sull’aumento delle tariffe Rc auto. In un