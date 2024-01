Porte chiuse al pubblico alla presentazione del libro di Speranza. Ma con lui ci saranno Conte e Schlein

L’ex ministro della Salute Roberto Speranza presenta il suo libro “Perché guariremo, dai giorni più duri a una nuova idea di salute” alla Camera martedì 30 gennaio. Con lui oratori eccellenti nella Sala della Regina: introduce la vicepresidente della Camera Anna Ascani e ne discutono con l’autore Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Modera Lucia Annunziata. L’appuntamento ha però una particolarità: viene trasmesso in diretta webtv e non è previsto pubblico.

Quindi, le cose sono due: o Speranza ha ancora nostalgia del lockdown, quando tutto avveniva “da remoto” e non c’erano contatti tra le persone oppure teme il pubblico. O ancora ha paura che non venga nessuno ad ascoltarlo visto che il libro fu ritirato quattro anni fa (mentre il Covid infuriava e quel titolo appariva quantomeno inopportuno) e oggi è ricomparso quasi a sugellare un rilancio dell’autore, un recupero della credibilità persa durante la disastrosa gestione della pandemia. Speranza è stato anche ospitato da Fazio, un “aiutino” appositamente studiato per aiutare la risalita dell’ex ministro.

Ma ora questa presentazione del libro di Speranza desolatamente solitaria ha acceso gli animi su X. In tanti si scatenano in sapide battute sotto il tweet di Riccardo Puglisi che dà notizia dell’evento chiuso al pubblico. “E’ una presentazione tra amici, una forma di amichettismo”, commenta uno. “Hanno perso il pelo, ma non il vizio di lavorare con “il favore delle tenebre”…”. Ma anche la presentazione chiusa al pubblico è un momento unico per ricostruire un’egemonia culturale della sinistra?”. “Temono il lancio di ortaggi”. “Manca Arcuri”. “Ma lo presentano ai commessi della Camera?”. Questo il tenore dei commenti che lascia comprendere il motivo della presentazione a porte chiuse.