Pnrr, Fitto: “Il pagamento della quinta rata tra febbraio e marzo. Finora incassati 102 miliardi”

È atteso entro febbraio, “massimo marzo”, il pagamento della quinta rata del Pnrr. A spiegarlo è stato il ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, ricordando che con il pagamento della quarta rata l’Italia è già è arrivata a 102 miliardi di euro, pari alla “metà delle risorse da incassare”.

La quinta rata vale altri 10,6 miliardi di euro. L’annuncio sul suo prossimo pagamento, che Fitto ha fatto nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno di studi alla scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, arriva mentre il governo già da una settimana è al lavoro su sesta e settima rata, che valgono rispettivamente 9,1 miliardi di euro per 39 traguardi e obiettivi e 19,6 miliardi di euro per 74 traguardi e obiettivi.

Giorgetti: “Gli osservatori internazionali hanno capito il nostro lavoro”

Il Pnrr, ha ricordato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, presente allo stesso evento, “è la straordinaria occasione di un programma di portata e ambizioni senza precedenti, che rappresenta per il nostro Paese un’opportunità imperdibile di rilancio degli investimenti pubblici e privati”. “L’implementazione del Piano rappresenta un passaggio cruciale per innestare un sentiero di crescita come ben hanno compreso gli osservatori internazionali, a partire dalle agenzie di rating”, ha aggiunto, sottolineando che “il nostro impegno è quello di parlare meno di target e milestone in modo astratto e più di quello che tutti stiamo realizzando, per monitorare e correggere i problemi che fatalmente emergono”.

L’impegno del governo contro “frodi e sprechi di risorse”

“Deve essere forte in noi una convinzione: la gestione del Pnrr e degli altri fondi disponibili resta la priorità del Paese”, ha avvertito il ministro, che ha chiarito che, avanzando nel percorso di realizzazione del Piano che dai decreti e bandi passa ai cantieri e alle opere, “emerge in tutta evidenza che l’attuazione del Piano è tutt’altro che un mero adempimento burocratico”. Quindi l’avvertimento, più volte lanciato dal governo e ribadito con forza davanti alla platea della Guardia di Finanza: “Bisogna evitare che i risultati attesi (dal Pnrr, ndr) siano compromessi da tentativi di frode o sprechi di risorse che, oggi più che mai, sarebbero intollerabili”