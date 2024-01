Pistoia, matrimonio finisce in tragedia: crolla il solaio di un convento, decine di feriti, alcuni gravi

Tragedia a una festa di matrimonio, alle porte di Pistoia. Un solaio è crollato all’interno del Convento di Giaccherino, nel locale adibito a ristorante, dove si svolgono cerimonie di questo genere. Il crollo è avvenuto nel pomeriggio, mentre erano in corso i festeggiamenti per gli sposi con decine di invitati. Sul posto sono giunte almeno sette ambulanze: i feriti finiti in pronto soccorso sarebbero in tutto una sessantina e alcuni di loro sarebbero in pericolo di vita. Tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini.

L’incidente è avvenuto in località Pontelungo, alla periferia della città. In azione i Vigili del Fuoco, giunte sul posto una decina di ambulanze. Allertati anche gli ospedali delle città vicine.

“Il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo per un grave crollo di un soffitto avvenuto all’ex convento di Giaccherino a Pistoia durante un matrimonio – ha scritto su Telegram il presidente regionale Eugenio Giani –. Al momento 5 persone in codice rosso, 5 giallo e circa 25 verdi – ha aggiunto Giani -. Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello”.