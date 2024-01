Pinuccio Tatarella 25 anni dopo. Il 7 febbraio giornata di dibattito e riflessione su un’eredità irrinunciabile

Giuseppe Tatarella 25 anni dopo. Un personaggio che merita sempre un’attenta riflessione per l’eredità che ha lasciato al suo mondo, quella della destra, ma non solo. Per questo mercoledì 7 febbraio al Senato si svolgeranno due tavole rotonde dedicate al “ministro dell’armonia”. Fautore di una destra riformista e senza tentazioni estremistiche, sostenitore della necessità di un dialogo rispettoso con l’avversario pur nella tutela delle reciproche identità. Una destra fiera di se stessa e senza complessi di inferiorità. Questo era Giuseppe Tatarella detto Pinuccio.

La prima tavola rotonda si svolgerà alle 17 nella Sala Maccari. L’evento sarà introdotto dall’annullo di un francobollo per Tatarella. Seguiranno gli interventi di Fabrizio Tatarella, Adolfo Urso e Maurizio Bocchino, moderati da Italo Bocchino. Quindi alla sala Koch si discuterà ancora del pensiero di Tatarella con Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, i giornalisti Maurizio Belpietro, Stefano Folli e Antonio Polito.

Tatarella fu un politico lungimirante: immaginò, quando sembrava impossibile, il protagonismo della destra nel sistema bipolare. Credeva nel maggioritario perché credeva nella forza delle alleanze. E l’alleanza principale da fare era per lui quella sul presidenzialismo. Uomo di destra privo di nostalgie, riteneva che la destra c’era prima del fascismo e ci sarebbe stata dopo. Convinto che l’inclusività fosse un valore, non aveva paura delle parole come quando utilizzò l’espressione “poteri forti” in un’intervista del 1994. Espressione destinata a entrare saldamente nel lessico politico italiano. Di questo e di altri molteplici aspetti della sua personalità e del suo pensiero si parlerà il 7 febbraio sancendo ancora una volta che quello tatarelliano è un lascito di cui la destra politica non può fare a meno. L’evento è promosso da Fondazione An, Secolo d’Italia e Fondazione Tatarella.