Piano Mattei, in moto la macchina per il vertice Italia-Africa di lunedì: attese 57 delegazioni

Telefonate tra leader, cena di gala, piano del traffico con chiusure di sicurezza dalla sera prima. In vista del vertice Italia-Africa, che si terrà lunedì al Senato e durante il quale sarà presentato il Piano Mattei, la macchina organizzativa e diplomatica è già ampiamente in moto. Palazzo Chigi ha fatto sapere che oggi pomeriggio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell’Algeria Abdelmadjid Tebboune e una con il presidente dell’Egitto Abdelfattah al-Sisi.

Meloni sente i presidenti egiziano e algerino

“I due colloqui – si legge nella nota – sono stati l’occasione per uno scambio di idee sul rilancio delle relazioni dell’Italia con il Continente africano e sullo sviluppo congiunto del Piano Mattei. Le telefonate hanno anche consentito di approfondire con entrambi i leader africani alcuni temi bilaterali e di intrattenere uno scambio sulle ultime evoluzioni delle crisi nella regione medio-orientale. È stato espresso l’auspicio dai due leader di poter presto avere una occasione di incontro con il presidente Meloni”.

Vertice Italia-Africa: il Piano Mattei sarà presentato alle 57 delegazioni da tutto il mondo

Al vertice sono attese 57 delegazioni di tutto il mondo e in particolare dall’Africa. Ne faranno parte 23 tra capi di Stato e di governo, 11 ministri degli Esteri, rappresentanti dell’Unione europea, della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale, dell’Onu, dell’Unicef, dell’Unhcr e numerose altre organizzazioni internazionali. Al vertice e alla cena di gala che lo precede parteciperà anche Ursula von der Leyen, la cui presenza è stata confermata dal portavoce capo dell’esecutivo Ue, Eric Mamer, che ha anche precisato che la presidente della Commissione terrà un discorso durante i lavori di lunedì. Si tratta di uno sforzo organizzativo imponente per il governo e anche per la città di Roma: chiusure del traffico sono state disposte sia per la sera di domenica in tutta l’area intorno al Quirinale, sia per la giornata di lunedì intorno all’area del Senato, dal primo mattino fino a “terminate esigenze”.

L’informativa di Meloni al Consiglio dei ministri

Il premier ieri, nel corso del Consiglio dei ministri, ha svolto un’informativa sul vertice e sull’avvio di fatto del piano per l’Africa, che si concretizzerà con la convocazione della prima riunione della Cabina di regia “istituita dal decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, relativo – ha ricordato Palazzo Chigi – alla governance del Piano Mattei“. “L’obiettivo del Piano Mattei è di consolidare processi di sviluppo integrato che favoriscano un diffuso miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni negli Stati africani partner. A tale scopo, il Piano sarà articolato su sei pilastri, distribuiti nei diversi quadranti del continente africano: istruzione/formazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia e infrastrutture”, ha chiarito ancora Palazzo Chigi.