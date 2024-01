Paurosa caduta della sciatrice Mikaela Shiffrin sulla pista di Cortina (video): gara interrotta

Paura a Cortina, dove la prima discesa di Coppa del mondo di sci donne è stata interrotta per la brutta caduta della campionessa Usa Mikaela Shiffrin. L’americana , dopo circa trenta ‘scendi gara’ e quando era in ritardo di mezzo secondo sull’azzurra Laura Pirovano, momentaneamente al comando, è caduta dopo un salto finendo violentemente nelle reti dopo una spigolata.

Dopo essere rimasta alcuni minuti a terra, in momenti di grande tensione e preoccupazione, Shiffrin si è rialzata e ha provato a camminare senza però riuscire a poggiare la gamba sinistra. Poco dopo però si è alzato l’elicottero. Dopo la ripresa della gara è subito passata al comando la svizzera Lara Gut-Behrami. Subito dopo è uscita però anche Federica Brignone, senza conseguenze. Quattro già le atlete uscite dopo le prime 11 discese. Si è fatta male anche l’elvetica Corinne Suter, campionessa olimpica in carica, caduta nello stesso punto: per lei problemi al ginocchio. E la discesa è stata nuovamente interrotta.

Il video della caduta di Mikaela Shiffrin sulla pista di Cortina