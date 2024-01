Paura per Gigi Riva: malore per l’ex attaccante del Cagliari e della Nazionale, ricoverato d’urgenza

Ricovero in ospedale per Gigi Riva, a seguito di un malore che lo ha colpito durante il weekend nella sua casa in centro a Cagliari. Le condizioni della leggenda della formazione rossoblù, con cui ha vinto da protagonista lo scudetto nel 69-70 e tuttora miglior marcatore della Nazionale, nelle ultime ore sono stabili: attualmente si trova nel reparto di cardiologia dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato trasportato in ambulanza e sottoposto a dei controlli.

Gigi Riva si è sentito male in casa

Secondo le ultime notizie l’ex attaccante della Nazionale e del Cagliari, che il prossimo 7 novembre compirà ottant’anni, sta meglio ed è monitorato dai medici dell’ospedale Brotzu nel capoluogo sardo. A darne notizia, a livello nazionale, è il Corriere dello Sport: “Rombo di tuono”. Due giorni fa si è sentito male nella sua casa del quartiere di San Benedetto. Un malore improvviso che ha spaventato molto i familiari. Previsto per lui, fa sapere il quotidiano, un piccolo intervento al cuore.

Rombo di Tuono, leggenda del calcio italiano