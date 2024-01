Paura a Verona. Al Motor Bike Expo l’auto di uno stuntman piomba sul pubblico: 10 feriti (video)

Paura e diversi feriti durante il Motor Bike Expo di Verona, nella giornata inaugurale, quando un’auto guidata da uno stuntman ha perso il controllo andando a sbattere contro le transenne poste a protezione degli spettatori. Una decina di persone sono rimaste ferite nella caduta dalle transenne e sono state soccorse dal 118. Sul posto la polizia locale che sta svolgendo i rilievi. I dieci contusi sono stati curati in pronto soccorso. La polizia municipale sta effettuando accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Nel frattempo sono state sospese le esibizioni. Il rapporto di Verona Emergenza, il 118 della provincia di Verona, riferisce di avere medicato sette persone in codice giallo e tre in codice verde. Gli organizzatori precisano però che nessuno spettatore sarebbe stato colpito dall’auto, ma che sarebbero soltanto caduti a terra. Il ferito più grave avrebbe riportato una frattura a un polso. Intanto tutti gli show sono stati sospesi.

Verona, il video dell’incidente al Motor Bike Expo