Nessuna pressione da Sangiuliano sul programma di Virginia Raffaele: smentite le fake news del giorno

Dacci oggi la nostra bufala quotidiana: l’ultima in ordine di tempo è pubblicata dal quotidiano la Repubblica, che scrive addirittura di un intervento del ministro Gennaro Sangiuliano sul capostruttura Rai, Giovanni Anversa. Motivo della protesta? L’imitazione della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi da parte della comica Virginia Raffaele nel corso del programma Colpo di luna.

Virginia Raffaele: la bufala della censura chiesta da Sangiuliano

In realtà non vi è stata alcuna pressione del ministro della Cultura contro la comica Virginia Raffaele. Una smentita che fonti di Viale Mazzini hanno riferito a diverse agenzie di stampa, tra le quali Adnkronos e Ansa.

Il video della imitazione di Venezi

Secondo le indiscrezioni uscite sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il ministro della Cultura non avrebbe gradito l’imitazione da parte della Raffaele di Beatrice Venezi, facendo così pressioni sulla Rai. Pressioni che le fonti smentiscono categoricamente. Il falso caso Virginia Raffaele potrebbe invece portare qualche punto in più di share a un varietà (demolito da critici non certo arruolabili alla destra, uno su tutti Aldo Grasso) e battuto al suo esordio dall’immarcescibile Paolo Bonolis su Canale 5 con la sua collaudata Ciao Darwin.

L’aspetto stucchevole della vicenda è che una falsa notizia viene commentata da politici veri, che la commentano come un fatto assodato. E quindi il Pd e il M5s coi suoi membri in Commisisone Cultura e ancora i pentastellati con in testa la presidente della Commissione di Vigilanza Barbara Floridia (M5s) chiedono a Sangiuliano di smentire la bufala ed esternano come se il fatto fosse assodato. L’unica cosa assodata è che l’opposizione non ha più argomenti.