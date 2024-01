La Meloni fa impazzire Formigli: “Parlare con voi? Lo ripeto: no!”. E il conduttore fa la vittima (video)

Il video mandato in onda ieri sera da “Piazza Pulita“ dimostra quello che già si sapeva: Giorgia Meloni non vuole parlare con Corrado Formigli, che considera non imparziale e corretto nel “confezionamento” dei servizi. Da due anni, prima ancora che la Meloni diventasse premier, la leader di Fratelli d’Italia aveva deciso di disertare gli inviti di Formigli, dopo un’esperienza non proprio “serena” fatta nel 2020, quando tra i due ci fu uno scambio duro di battute (video). “Non ho dichiarazioni da fare. Non parlo con Piazzapulita, dovreste saperlo”, ha ripetuto ieri sera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle domande dell’inviata Roberta Benvenuto sulla sua partecipazione a “Piazzapulita”. “Ma io le rinnovo l’invito…”. “E io le rinnovo la mia risposta: no!”.

Il video del nuovo “no” della Meloni a Formigli

Il conduttore ci rimane male e replica