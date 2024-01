Morto tra atroci sofferenze Kenneth Smith. Usato per la prima volta l’azoto. Le ultime parole: “Vi amo tutti”

Kenneth Smith è morto. E’ il primo detenuto negli Stati Uniti a essere stato giustiziato attraverso somministrazione di gas azoto, un metodo che ha fatto nascere numerose critiche in quanto assimilabile alla tortura. Smith, che era stato condannato a morte per il suo ruolo in un omicidio su commissione del 1988, era sopravvissuto a un primo tentativo dell’Alabama di giustiziarlo tramite iniezione letale nel 2022. Ieri, la Corte Suprema degli Usa aveva respinto il suo appello dell’ultimo minuto per fermare l’esecuzione, dopo aver rifiutato la stessa richiesta mercoledì.

Azoto in vena per Kenneth Smith

Nel 1989 Kenneth Smith, ai tempi 24 anni, era stato condannato a morte per aver ucciso a coltellate Elizabeth Sennet. L’omicidio era stato commissionato dal marito predicatore Charles Sennett Sr. Smith, che aveva pagato Smith 1000 dollari. La condanna a Smith, inizialmente annullata per questioni di razzismo nella selezione dei giudici, fu poi confermata nel 1996, nonostante quasi la totalità dei giudici avesse votato per l’ergastolo (adesso non potrebbe succedere: questa prassi è stata abolita nel 2017). Smith è deceduto alle 20,25 (ora locale), hanno dichiarato i funzionari carcerari. In una conferenza stampa dopo l’esecuzione, il commissario del Dipartimento penitenziario dell’Alabama, John Hamm, ha detto che l’azoto è rimasto in funzione per circa 15 minuti. In un rapporto congiunto, testimoni dei media hanno affermato che Smith ha rilasciato una lunga dichiarazione prima di morire, dicendo: “Stasera l’Alabama ha fatto sì che l’umanità facesse un passo indietro. Me ne vado con amore, pace e luce, grazie per avermi supportato, vi amo tutti”.

Le ultime ore del condannato a morte

Smith è apparso cosciente per “diversi minuti dall’inizio dell’esecuzione” e per i due minuti successivi “tremava e si contorceva su una barella”, secondo il rapporto dei testimoni della stampa. Ciò è stato seguito da diversi minuti di respirazione profonda prima che il suo respiro iniziasse a rallentare “fino a quando non è stato più percepibile”. Quando gli è stato chiesto durante la conferenza stampa se Smith tremava all’inizio dell’esecuzione, Hamm ha detto che Smith sembrava trattenere il respiro “per tutto il tempo che ha potuto. Ci sono stati alcuni movimenti involontari e un po’ di respiro agonico, ma era tutto previsto ed è negli effetti collaterali che abbiamo visto e studiato sull’ipossia da azoto. Quindi, niente fuori dall’ordinario rispetto a ciò che ci aspettavamo”.

Un altro testimone, il consigliere spirituale di Smith, che in precedenza aveva espresso preoccupazione per il fatto che il metodo potesse essere disumano, ha descritto la morte in termini più crudi, dicendo che è stata “la cosa più orribile che abbia mai visto“. Smith, che indossava una maschera attraverso la quale gli è stato somministrato l’azoto, ha avuto le convulsioni quando il gas gli è stato somministrato, “si è contorto sulla barella ripetutamente. Stasera si è scatenato un male incredibile”, ha affermato il reverendo Jeff Hood. Uno dei figli della vittima, Elizabeth Sennett, ha detto che la morte di Smith ha reso giustizia per sua madre. “Oggi qui non è successo nulla che possa riportare indietro la mamma. Niente”, ha detto il fratello Mike Sennett alla conferenza stampa. “Siamo contenti che questa giornata sia finita. Tutte e tre le persone coinvolte in questo caso anni fa le abbiamo perdonate”.