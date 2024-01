Morani sciorina in tv la lista dei rincari, Capezzone definitivo: com’è che gli italiani non sono corsi a votarvi? (video)

Dopo il pianto greco di Toninelli sul tonno troppo caro per lui, arrivano le geremiadi della Morani. Stavolta però sulla strada della lamentazione apocalittica l’ex onorevole marchigiana sempre del Pd incappa nelle puntuali osservazioni di Daniele Capezzone. Il direttore editoriale di Libero, ospite come la dem nel salotto tv di Zona Bianca, punteggia con sorrisetti beffardi a scena aperta e stronca con una affermazione finale il cahier de doleances che la Morani elenca stancamente nella sua tirata anti-governativa con una semplicissima constatazione che pone fine (sul nascere) alla lista delle rimostranze sui bisogni degli italiani: «Ma come mai, allora, non sono corsi a ri-votarvi questi italiani?…».

Capezzone fulmina la Morani che in tv sciorina la lista dei rincari

Dunque, un Capezzone fulminante mette a tacere la Morani. E proprio mentre l’interlocutrice è impegnata a sciorinare numeri e dati che dovrebbero stigmatizzare l’apocalisse Italia del momento. “L’occupazione doveva crollare, siamo ai massimi. Senza reddito di cittadinanza doveva esserci il massacro sociale, non c’è stato. La crescita doveva andare giù, nel 2023 l’Italia è cresciuta più di Francia e Germania. Vuol dire che va tutto bene? No, ma che voi facciate un racconto anti-italiano dopo essere stati al governo per 10 anni non vi rende cre-di-bi-li». La Morani, in rosso, freme sulla poltrona tv e una volta presa la parola per replicare, dà sfoggio di tutta la sua vis polemica citando percentuali e raffronti stilati da studi di settori e menzionati ad hoc e funzionali alla solita narrazione dell’opposizione dalla memoria corta (e a corto di valide proposte alternative)…

La contro-replica che stronca la narrazione antigovernativa della dem

«Noi non facciamo una narrazione anti-italiana, ma reale – controbatte l’ex onorevole –. Gli italiani sono in grande sofferenza dal Covid, la crisi energetica, l’inflazione». E dai brevi cenni sull’universo alle voci del riquadro varie ed eventuali, la Morani incalza sull’Iva sulle bollette del gas, sui prodotti per i bambini e l’igiene femminile. Passando poi alle assicurazioni delle auto che, rimarca, «aumenteranno dell’8%», come «aumenteranno i pedaggi autostradali»… e via dicendo con la lista della spesa che, rispetto a quella stilata da Toninelli sulle vendite al dettaglio, è un po’ più centrata sul fronte amministrativo. Ma l’esito a cui dà luogo con commenti e repliche gustose è più o meno lo stesso…

«Avete governato 10 anni, allora come mai gli italiani non sono corsi a ri-votarvi?»

Il faccia a faccia diventa un monologo: Capezzone sorride sotto i baffi e scuote il capo. La Morani procede imperterrita nella sua intemerata anti-governativa. Poi, mentre il conduttore prova a passare la parola a un altro degli invitati in studio, un po’ per dovere di ospitalità. Ma forse anche un po’ per interrompere la lista delle spese e dei dolori, Capezzone si inserisce per contro-replicare e sterzare. La battuta che mette fine – per il momento solo al dibattito tv di ieri sera – è sferzante: «Ma allora come mai questi italiani non sono corsi a rivotarvi?». Cala il sipario. E il gelo in studio anche…