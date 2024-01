Capezzone star dei social per l’invettiva anti-sinistra: “Aumentano i carciofi e dite è colpa del fascismo”

Daniele Capezzone ospite di Dritto e rovescio si è lanciato in una invettiva memorabile contro la sinistra. Il video viene infatti rilanciato sui social da giovedì e il nome di Capezzone svetta in tendenza su X. Il direttore editoriale di Libero se l’è presa con la sinistra che rovescia la frittata sul caso del suicidio di Lodi. “Passatevi una mano sulla coscienza dopo la bastardata che è stata fatta”, grida Capezzone dopo un’introduzione brillante in cui accusa: “Qui se ti lascia il fidanzato è colpa della Meloni, ti lascia la fidanzata è colpa di Salvini, aumentano i carciofi è colpa del fascismo, non può funzionare così”. Poi, battibeccando con il giornalista del Fatto Luca Sommi, ha fatto notare che se l’infortunio capitato alla coppia Lucarelli-Biagiarelli fosse capitato a un opinionista di destra questo sarebbe stato impiccato in piazza.

Capezzone scatenato: “Ti lascia la fidanzata è colpa di Meloni, ti lascia il fidanzato è colpa di Salvini, aumentano i carciofi è colpa del fascismo, non può funzionare così…” #Capezzone #Meloni #Fascismo pic.twitter.com/QYI49UlHfa

— Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) January 19, 2024