Mistero ad Agropoli: trovati morti in casa marito e moglie, in una camera c’era la figlia di 13 anni

Tragedia familiare ad Agropoli, in provincia di Salerno dove marito e moglie, Vincenzo Carnicelli (pizzaiolo di 63 anni), e la moglie impiegata in banca di 43, Annalisa Rizzo sono stati trovati morti nel loro appartamento di via Donizetti. La prima ipotesi lascia pensare un femminicidio con conseguente suicidio dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, di primo mattino tra i due coniugi si sarebbe verificata una lite e le urla avrebbero spinto i vicini a chiedere l’intervento dei carabinieri. Secondo quanto si apprende, lui avrebbe ucciso la donna e si sarebbe tolto la vita. In casa, al momento dei fatti, era presente la figlia della coppia di 13 anni, tuttora sotto choc. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sono attesi il pm di turno alla Procura di Salerno e il medico legale. Al momento, la più battuta dagli investigatori è quella dell’omicidio-suicidio. In casa, c’era la figlia di 13 anni che però, a quanto si apprende, stava dormendo. A far scattare l’allarme è stata la mamma della donna che si è rivolta ai carabinieri perché la figlia non rispondeva alle telefonate. Non si escluse nessuna pista, nemmeno quella passionale o economica. La pista del femminicidio sembra però la più probabile.