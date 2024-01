Misterioso naufragio sulla spiaggia di Terranova: il relitto fantasma che appassiona gli esperti (video)

Un relitto spettrale è apparso sulla spiaggia sabbiosa di Cape Ray a Terranova, in Canada. Lo riferisce la BBC ipotizzando che l’uragano Fiona abbia spostato la nave che si pensa sia stata costruita nel 19° secolo. Le autorità stanno lavorando per indagare e conservare i resti.

Sulla spiaggia di Terranova un relitto fantasma

Secondo gli esperti la nave, o meglio un antico galeone, probabilmente europeo. Solo lo scafo emerso è lungo 24 metri, il che significa che era ancora più lungo. Per Neil Burgess, presidente della Shipwreck Preservation Society di Terranova e Labrador, potrebbe essere stata la tempesta post-tropicale Fiona, che ha devastato l’area il 24 settembre 2022, distruggendo circa 100 case e spazzando via le coste, ad aver ha smosso la sabbia in profondità, poi le tempeste, le onde alte e le mareggiate delle ultime settimane hanno fatto il resto, lo hanno riportato alla luce.

La tempesta Fiona ha smosso dai fondali il relitto del galeone

Burgess ritiene che la nave sia stata costruita nel 1800 e ha notato che alcuni fattori diversi lo hanno portato a questa conclusione. I tasselli di legno annotati da Wanda Blackwood venivano usati come chiodi nelle navi di legno di quell’epoca. Ci sono anche picchetti di rame nel relitto, ciascuno largo più di due centimetri, che venivano usati per fissare insieme le assi dello scafo, che secondo Burgess sono piuttosto grandi. “Era un veliero abbastanza robusto, più grande di una goletta, credo”, ha detto Burgess, aggiungendo che se il suo scafo è fatto di quercia, non è stato costruito in Nord America.

Il primo faro del sito fu costruito nel 1871 per guidare le navi provenienti da tutto il mondo attraverso lo stretto di Cabot, all’incontro tra il Golfo di San Lorenzo e l’Oceano Atlantico aperto. Cape Ray, lungo la punta sud-occidentale di Terranova, faceva parte di una strada molto trafficata secoli fa, e il relitto sulla spiaggia potrebbe provenire da qualsiasi luogo, ha detto. “Non lo sappiamo!”