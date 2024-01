Meloni-Schlein, tre uomini e un duello: ma tra Vespa, Mentana e De Bellis ora si intrufola Myrta Merlino

Il duello televisivo cui il premier Meloni e la leader del Pd Elly Schlein si candidano apre una “gara” tra conduttori per ospitarlo. Ma tra tre uomini in pole – Vespa, De Bellis, direttore di Skynews24 ed Enrico Mentana, spunta il no di Myrta Merlino contro il fronte maschile che sta monopolizzando il “dove” ospitare il confronto politico più succoso in vista delle Europee di primavera. Ancora non si sa nulla, luogo, data e modalità sono ancora tutte da definire, ma la contesa tra conduttori si arriccchisce di nomi ad ogni ora.

Myrta Merlino si opone al fronte unico maschile: Vespa-De Bellis- Mentana

La giornalista Mediaset fa notare l”anomalia” che a ospitare il primo confronto tv tra due leader donne si sono candidati tre uomini. Lei, spiega a Repubblica che lo modererebbe «di corsa»: «Cambiamo il mondo con una sola immagine», aggiunge. E riferendosi alle foto postate da Enrico Mentana su Instagram si è divertita a punzecchiarlo: «Questa è la foto del millennio passato! Ora va scattata la foto del nuovo millennio», dice in relazione alla foto di un giuovanissimo Mentana moderatore tra Occhetto e Berlusconi.

Duello tra Meloni e Schlein: Mentana fa notare il suo curriculum in materia

Se nel pomeriggio di venerdì sembrava una partita a due -Vespa e De Bellis– in serata è spuntato Enrico Mentana. Subito dopo il via libera al duello, Bruno Vespa aveva infatti segnalato una sorta di primogenitura sull’idea del faccia a faccia: “Noi abbiamo per primi fatto l’invito a entrambe, un minuto dopo che la leader del Pd avanzò la richiesta di un confronto”, ha dichiarato il conduttore di Porta a Porta. Riferendosi a novembre scorso quando ospitò le due leader, ma in due interventi separati sulla legalità. Il direttore di SkyTg24, Giuseppe De Bellis, ha dichiarato all’Ansa di essere al lavoro per contattare i rispettivi staff e così individuare data e regole condivise”. Essendo stata la testata allnews a formulare l’invito alla premier durante la conferenza stampa di fine anno. Ma ecco che anche Enrico Mentana si fa avanti in qualche modo, evidenziando un curriculum di tutto rispetto in materia. Insomma, sono uno che di duelli tv se ne intende, è il pensiero espresso in un lungo post.

Duello tv, Mentana su Instagram posta le foto: “Toccò a me inaugurarlo”

“Mi piacerebbe che il genere tornasse in auge (chiunque sia a ospitarlo!). – ha postato su Instagram il direttore del TgLa7 –. Toccò proprio a me per sorte inaugurarlo esattamente 30 anni fa, con Berlusconi e Occhetto. Mi capitarono poi Berlusconi-Prodi, due anni dopo, e la sfida del Cav con Rutelli”. Mentana, dunque, avanzerebbe un curriculum da esperto in materia.

Intanto, nessuno si sbilancia, di fatto la palla ora passerebbe ai collaboratori di Meloni e Schlein che dovranno stabilire il terreno di gioco e le regole con cui confrontarsi. “Dall’ inner circle della premier si fa sapere che «tutto è fermo: non ci sono stati contatti con l’altro staff, né con le tv»”, riporta il Corriere online. “L’unica cosa certa è che la comunicazione di Meloni ha ricevuto la candidatura di tutti i programmi e di tutte le testate. Anche dalle parti del Nazareno nessuno si sbilancia”.