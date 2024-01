Meloni compie 47 anni. “Il regalo più grande? Dormire. Festeggerò i 50 a Palazzo Chigi”

Quarantasette candeline per Giorgia Meloni, capricorno doc, nata il 15 gennaio 1977. Nessun festeggiamento particolare per il compleanno trascorso a Palazzo Chigi, al lavoro come ogni giorno. Tanti gli auguri ricevuti (“non sono riuscita a scorrere tutti i messaggi”) anche via social e la ‘certezza’ di trascorrere da premier anche la soglia dei 50.

Meloni compie 47 anni. Al lavoro come sempre

Raggiunta al telefono dalla coppia di conduttori di Un giorno da Pecora (Giorgio Lauro e Geppi Cucciari), la premier racconta di aver ricevuto gli auguri da Giuseppe Conte, ma anche da Sunak, Von der Leyen, Elon Musk. L’ex premier e leader grillino è stato tra i primi. “Mi ha fatto gli auguri all’alba, i primi che ho letto, arrivati alle 8”. Magari solo per svegliarla? “Possibile”, ride Giorgia Meloni. E Matteo Renzi? “Non mi pare, ma non sono riuscita a vederli tutti”. Elly Schlein? Non sa dire. “Al momento ci sono 1.400 messaggio inevasi. E io che ho la tradizione di rispondere a tutti confesso che non so se ce la farò. Grazie a tutti, spero di riuscire a rispondere, semmai verso marzo-aprile, vi voglio bene grazie”. Non si contano gli auguri al presidente da parte di esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, del centrodestra, di ministri e avversari. Maurizio Gasparri le dedica una delle sue odi in rima, in genere di argomento calcistico. “La conobbi giovinetta, ora sull’Italia svetta”

Conte è tra i primi a farle gli auguri

Di sicuro sono arrivati gli auguri del premier inglese Rishi Sunak. E i regali? “Qualcuno dai suoi amici (ma la giornata è ancora lunga) e tra questi cita “le tovagliette nuove per la cucina” perché quelle che aveva “erano rovinate, vecchie”. Ma c’è un regalo soprattutto che la presidente del Consiglio vorrebbe: “dormire”. Perché dorme poco? “Un pochetto”. Tutto si può dire al premier e leader di FdI, che ha iniziato la sua militanza giovanissima, tranne che si risparmi. Decine di dossier di cui si occupa in prima persona, trasferte internazionali, viaggi lampo e spostamenti a tempo di record, manifestazioni, convegni, presentazioni, inaugurazioni.

Non festeggerò, caso mai recupero…

Meloni dice di sentirsi addosso 47 anni, “anche 48, 49 in questo momento”, ironizza sulla ‘fatica’ di Palazzo Chigi. Non riesca ad allenarsi come vorrebbe. Tra i buoni propositi del nuovo anno – racconta a Geppi – c’è anche questo tornare a allenarsi con costanza”. Festeggerà questa sera? “Mi sa di no, casomai recuperiamo”, risponde dai microfoni di Un giorno da pecora. In mattinata ha festeggiato con il suo staff ristretto a Palazzo Chigi, domani ha in programma un brindisi con i parlamentari di Fratelli d’Italia negli uffici della Camera. Alla domanda se compirà i 50 anni a Palazzo Chigi (nel 2027) ci pensa un attimo, i conduttori fanno due conti, saremmo a fine legislatura. “Allora per forza”, risponde Meloni, certa della buona salute del governo e di arrivare a fine mandato. Dopo la lunga giornata di lavoro trascorsa nella sede di Piazza Colonna, probabilmente spegnerà le candeline a casa in compagnia degli affetti più cari, la mamma e la sorella Arianna.

Festeggerò i 50 anni da premier, sicuro

Non si contano i messaggi di auguri via social, sotto l’hastag “Auguri presidente” è un fiume di pensieri rivolti alla premier. “Più provano ogni mezzo squallido e ignobile per farti la guerra più diventi forte e amata dalla gente! Buon compleanno, auguri dal profondo del cuore” è uno dei messaggi dei migliaia di follower. Anche X le tributa gli auguri, con palloncini colorati che spuntano aprendo il profilo social della presidente del Consiglio.