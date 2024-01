Meloni a Istanbul: passeggiata al bazar tra gli applausi prima del bilaterale con Erdogan (video)

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato il gran Bazar di Istanbul accolta dagli applausi dei presenti. Meloni ha bevuto un caffè turco e ha fatto una passeggiata all’interno del mercato prima dell’incontro con il presidente turco Receep Tayyp Erdogan. «Benvenuto onorevole!». Le urla e gli applausi con cui Giorgia Meloni è accolta al Kapalıçarşı, il grande bazar di Istanbul, uno dei più antichi del mondo, sembrano quasi sorprendere il premier, come riporta l’inviato del Messaggero.

Si tratta della prima visita in Turchia del presidente del Consiglio e sarà l’occasione “per confermare la strategicità del partenariato, a livello bilaterale, in ambito Nato e nel bacino Mediterraneo a livello bilaterale e in ambito Nato, con un focus su Medioriente e migranto”, spiegano fonti diplomatiche italiane. Tuttavia, non mancherà nel faccia a faccia di Istanbul tra Meloni ed Erdogan un confronto sull’invasione russa dell’Ucraina, alla luce della Presidenza italiana del G7. Il bilaterale in agenda in serata segue i colloqui tra i due leader già avvenuti a margine degli incontri multilaterali di Bali, Vilnius, New York e Dubai.