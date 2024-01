Maturità 2024, greco al classico, matematica allo scientifico: le materie per la seconda prova

Greco al classico e matematica allo scientifico. E poi: Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione. Finanza e Marketing; Topografia per l’indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio». Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato l’ordinanza con le materie della seconda prova della Maturità 2024. «L’esame di Stato si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per lo scorso anno», ha spiegato. Ma «quest’anno – ha aggiunto – i maturandi e le loro famiglie potranno contare anche sul supporto dei docenti orientatori. Che potranno aiutarli a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa successiva, università o Its, ma anche dell’offerta occupazionale del territorio».

Maturità 2024: inizia e modalità

L’esame di Maturità inizierà mercoledì 19 giugno alle 8 e 30 con la prima prova: la prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Dopo la seconda prova specifica per ogni tipo di istituto, si svolgerà il colloquio, nel corso del qualo lo studente espone anche le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO); e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica.

Maturutà 2024, le tracce, il colloquio

Le Commissioni d’esame sono composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all’istituzione scolastica. È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia). Il tema si artica in tre tipologie: tema di letteratura (due tracce), tema argomentativo (tre tracce) e tema di attualità (tre tracce). I due temi di letteratura vertono su brani di prosa o poesia del periodo dall’Unità d’Italia a oggi. Le sette tracce possono fare riferimento agli «ambiti artistico, letterario, filosofico, storico, scientifico, tecnologico, economico e sociale». In particolare, da quando la commissione presieduta dal linguista Luca Serianni ha cancellato il tema di storia con relativo strascico di polemiche, la storia è diventata un argomento trasversale a più tracce.