Via libera alla riforma degli istituti tecnico-professionali. Valditara: “Avremo diplomati di serie A”

La Commissione VII del Senato ha approvato questa mattina il disegno di legge governativo che riforma l’istruzione tecnico-professionale con l’introduzione del nuovo modello 4+2. Importante tappa per il futuro degli studenti italiani. Il ddl sarà calendarizzato in aula subito dopo la Legge di bilancio. Un traguardo importante, il ministro dell’Iatruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ringraziato il Presidente della Commissione Istruzione, Roberto Marti; la relatrice, Ella Bucalo, la Sottosegretaria Paola Frassinetti; tutta la maggioranza parlamentare e le Regioni: “importante” il loro contributo nel lavoro svolto “in questa tappa fondamentale dell’iter di approvazione del ddl. Un ringraziamento anche a quelle forze di opposizione che hanno collaborato in modo costruttivo alla riforma”, dichiara il Ministro.

Valditara: “Riforma molto attesa dalla scuola e dal mondo produttivo”

“Si tratta di una riforma ambiziosa”, prosegue Valditara. “Molto attesa dalle scuole e dal mondo produttivo. Una riforma in cui questo governo crede fortemente. Avremo una filiera della formazione tecnica e professionale di serie A: grazie al potenziamento delle discipline di base e all’incremento di quelle laboratoriali e professionalizzanti; sarà più forte il raccordo fra scuola e impresa, si punterà molto anche sull’internazionalizzazione e sulla ricerca. Il nostro obiettivo è che i giovani abbiano la preparazione adeguata per trovare più rapidamente un impiego qualificato. E che le imprese abbiano le professionalità necessarie per essere competitive. Valorizziamo lo straordinario capitale umano rappresentato dai nostri giovani. Diamo al sistema Paese la possibilità di correre”, ha illustrato Valditara il senso profondo di questa riforma.

Riforma Itp, Frassinetti: “Lo scopo è ottenere diplomi sempre più qualificati”

” È un primo importante passo nella riqualificazione degli istituti tecnici e professionali che daranno agli studenti la possibilità di effettuare percorsi di 4 anni più 2 anni di ITS (Istituti Tecnici Superiori). Con questa riforma, tanto voluta dal Ministro Valditara, ci sarà una maggiore interazione con le imprese e la possibilità di istituire dei veri e propri Campus per creare poli formativi legati alle esigenze specifiche dei territori. L’obiettivo prioritario di questo Governo è quello di ottenere per i nostri studenti diplomi sempre più qualificati che consentano loro di trovare facilmente occupazione”. Così Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero all’Istruzione ed al Merito.

Marti e Bucalo (relatrice): “Norma di buonsenso. Grazie a Valditara”

Parlano di “un provvedimento necessario per permettere al nostro Paese di essere sempre più all’avanguardia” Bucalo e Marti: “Una riforma che parte dal Mim: e per cui ringraziamo il ministro Giuseppe Valditara e il sottosegretario Paola Frassinetti. In commissione abbiamo portato avanti l’iter con il massimo impegno per arrivare presto ad approvare questa norma di buonsenso. Si costituiscono così i campus territoriali. E si potenzia l’ammissione diretta al segmento terziario degli Its Academy”. Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama, e la senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, relatrice del provvedimento. “Si apre una pagina nuova della formazione professionalizzante del nostro Paese”. Così Valentina Aprea, Responsabile del Dipartimento Istruzione di FI e il Senatore Mario Occhiuto, Capogruppo di FI in Commissione Cultura al Senato.

