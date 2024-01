Manuela Arcuri: “Tra Schlein e Meloni scelgo Giorgia, la ammiro e mi piace come la pensa” (video)

Quale politica preferisco tra Schlein e Meloni? «Scelgo la premier, la ammiro molto come donna, è determinata, forte e mi piace come la pensa. Schlein? Mi piace meno ma sono contenta che ci siano due donne forti e con potere ai vertici della politica». A raccontarlo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Manuela Arcuri, attrice e showgirl, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Salvini mi è simpatico, mi affascina il suo modo di essere”

Invece chi è il politico più affascinante secondo lei? «Matteo Salvini. Mi è simpatico, mi affascina il suo modo di essere. E’ simpatico e lo trovo affascinante come uomo». Nella sua lunga carriera però lei è stata abituata anche a ricevere le attenzioni di superstar come Prince. «Fu il fiore all’occhiello della mia carriera, mi scelse per fare la protagonista di un suo video. Fantastico, non lo dimenticherò mai, lui era unico, una vera star». Ci fu solo collaborazione professionale o anche altro? «No, lui non ci provò e io nemmeno, fu un gran signore, stra educato ed elegante – ha spiegato la Arcuri a Un Giorno da Pecora – in grado di metterti immediatamente a tuo agio».

Manuela Arcuri e il legame speciale con la sua Latina

Manuela Arcuri, nata ad Anagni, ma presto adottata da Latina, ha un legame fortissimo con il capoluogo pontino. Alle elezioni del 2016 era scesa anche indirettamente in politica, a sostegno del fratello Marco, candidato in una lista di centrodestra.

Una carriera da attrice cominciata a soli 17 anni con Papi Corsicato e continuata con Salemme, Verdone. Quindi il Festival di Sanremo con Benigni e Baudo e la Gialappa’s a “Mai dire gol” e le fiction dei carabinieri. Le hanno dedicato persino una statua a grandezza naturale sul lungomare di Porto Cesareo, con tanto di epigrafe: «A Manuela Arcuri, simbolo di bellezza e prosperità», idea di Gianni Ippoliti, per attirare più turisti. Una iniziativa che però non tutti apprezzarono.