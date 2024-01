Mafia, Meloni: “Piersanti Mattarella un eroe. Insegna a non cedere al puzzo del compromesso morale”

“L’Italia onora oggi la memoria di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980 a Palermo. È uno dei tanti eroi che, con il loro coraggio e la loro integrità, hanno insegnato al popolo italiano che è possibile combattere la criminalità organizzata; e occuparsi della cosa pubblica senza cedere al puzzo del compromesso morale”. Queste le parole che il premier Giorgia Meloni ha dedicato al ricordo del presidente della regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo davanti alla sua abitazione in via Libertà.

Il 6 gennaio 1980 fu ucciso Piersanti Mattarella, Meloni: “Il nostro impegno contro il cancro mafioso”

Colosimo: “Piersanti Mattarella un esempio per i giovani”

“Sono passati 44 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, esempio politico lungimirante della lotta alla mafia e al malaffare. Uomo delle istituzioni che, per coraggio e caratura morale, rappresenta ancora oggi un esempio per le nuove generazioni. A lui va il nostro più vivo ricordo e ringraziamento per quello che ha fatto per la sua Sicilia. E per tutti quelli che hanno creduto in una terra libera dalla mafia”. Così il presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, su X. E specifica: “Come ho avuto modo di dire nel mio insediamento nella Patria di Don Pino Puglisi, sotto la guida di un Presidente della Repubblica che ha conosciuto il dolore della perdita di un fratello per mano della mafia, nessuno può sentirsi indifferente al cospetto di questa sfida”.

Lagalla: “Ancora troppe ombre, auspico si continui a cercare la verità”

“A 44 anni dalla barbara uccisione dell’allora presidente della Regione Piersanti Mattarella, la Sicilia non dimentica”. Il deputato regionale Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, ha depositato una corona d’alloro, in qualità di delegato a rappresentare l’Assemblea Regionale Siciliana, durante la cerimonia commemorativa in via Libertà, nella mattinata del 6 gennaio. Presente alla cerimonia, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha aggiunto: “Per onorare la sua memoria, l’auspicio è che si continui a cercare la verità su un delitto che ha sconvolto il Paese; e che ancora oggi resta avvolto da troppe ombre”.