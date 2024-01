Lucarelli tradita dai Social: sentiment negativo all’86%. E Biagiarelli “sparito” dalla Clerici è un caso

Una crescita del sentiment negativo a livelli record per Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli dopo la morte della ristoratrice della provincia di Lodi. La blogger e il cuoco televisivo hanno raccolto reazioni molto negative dopo il suicidio di Giovanna Pedretti.

Lucarelli e Biagiarelli guadagnano più hater che follower

Un sentiment negativo che ha visto un parallelo incremento dei followers su Instagram. È quanto emerge dall’analisi realizzata da SocialData in esclusiva per Adnkronos sulle conversazioni social dell’ultima settimana. Nei sette giorni successivi alla denuncia sulla presunta recensione falsa, infatti, Selvaggia Lucarelli ha guadagnato 2.900 followers, il compagno 1.100. L’analisi ha effettuato un focus su altre polemiche che hanno visto protagonista in passato Selvaggia Lucarelli, citata ad esempio in una conversazione su cinque relativa al caso Ferragni. Lo scandalo dei pandori griffati ha fatto guadagnare a Lucarelli circa 26mila followers su Instagram, ma anche 16 punti di sentiment negativo. Stessa dinamica per il caso di Matteo Mariotti, il ragazzo attaccato e ferito da uno squalo in Australia: in quel caso, erano una su due le conversazioni sulla vicenda che citavano Lucarelli, facendo aumentare il sentiment negativo nei suoi confronti di 11 punti, ma anche la sua fanbase Instagram di 5.200 followers. Infine nella polemica su Paolo Palumbo, il 26enne malato di Sla, il 73% delle conversazioni sulla vicenda citava Lucarelli, che faceva registrare un aumento del sentiment negativo di 22 punti, guadagnando però circa 3.200 followers su Instagram.

Clerici e il caso Biagiarelli

Sparito dai social letteralmente Lorenzo Biagiarelli, che da cuoco tv ed ex concorrente di Ballando con le stelle si è trasformato in debunker per un giorno. La morte della Pedretti lo ha costretto a cancellarsi letteralmente dai social e a sparire anche dalla trasmissione tv “E’ sempre Mezzogiorno”. Si tratterebbe dunque di un’autosospensione dalla diretta e non di una scelta della Rai di sospenderlo visti i fatti di cronaca. Antonella Clerici lo aveva anticipato martedì scorso durante la diretta del suo programma, che va in onda all’ora di pranzo su Rai1: “Oggi non è con noi Lorenzo che, come sapete, è stato coinvolto nel fatto di cronaca e ha deciso di stare a casa e sarà con noi nei prossimi giorni”. Ma sono passati 5 giorni e il compagno della Lucarelli ancora non si vede.