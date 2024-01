Iwobi (primo senatore nero della Lega) va in Forza Italia: “Sul Piano Mattei complimenti alla Meloni”

Giura che non cerca candidature (“Farò un digiuno politico, lo prometto”) ma non nasconde entusiasmo il neo-azzurro Toni Iwobi, già primo senatore nero della Repubblica, eletto nel 2018 con la Lega a Palazzo Madama. “Ho parlato con Tajani, loro sono dirigenti che sanno ascoltare – dice interpellato dall’AdnKronos – . È stato molto contento della mia scelta, ma gli ho detto che non voglio candidarmi alle prossime europee, non cerco una poltrona”.

“Salvini non lo sento da qualche anno”

Lunedì 29 gennaio Iwobi, non ricandidato da Salvini alle ultime elezioni politiche ha indossato i panni dell’inviato: «Ho seguito per ‘The Guardian’, il principale giornale del mio paese (Nigeria, ndr) i lavori del vertice Italia-Africa in Senato». «È stato un evento davvero importante, apprezzabile, che testimonia della genialità del premier Meloni, per me è davvero un buon inizio» perché «l’Italia finalmente si muove e si muoverà anche l’Europa, per cui dico: tanto di cappello alla Meloni», è il suo commento. «Certo – precisa – sono arrivate anche alcune critiche, ma lasciamole da parte. Pensiamo piuttosto a mettere in piedi una collaborazione paritetica tra Europa e Africa». In Senato c’era pure Salvini: «Non ci siamo visti – dice Iwobi – . È qualche anno che non lo sento, lui è tanto impegnato..».

L’annuncio di Iwobi sui Social: Lascio la Lega e vado in Forza Italia

«Cari Amici, oggi condivido con voi la mia decisione di lasciare, dopo 30 anni di militanza, il partito ‘Lega per Salvini Premier’ per iniziare un nuovo percorso politico. Questa scelta, seppur difficile, è stata ponderata e riflette un cambiamento profondo nel mio percorso politico e personale».

Questo il suo annuncio sui social. Il mio percorso politico continuerà in Forza Italia – aggiunge – che fin da subito ha compreso la mia attitudine ed esperienza sui temi legati alla cooperazione internazionale: guardo al futuro con ottimismo e determinazione, pronto a continuare il mio impegno al servizio dei cittadini e a difendere le mie convinzioni con rinnovato impegno».

Sulle motivazioni dell’addio alla Lega Iwobi spiega: «Nel corso degli ultimi anni, ho riflettuto a lungo sul mio coinvolgimento e ho constatato che le mie convinzioni e i miei valori non sono più allineati con quelli del partito in cui ho militato per tanto tempo: i tempi sono cambiati, non solo per me, ma anche e soprattutto per la Lega, rispetto alla quale – con grande dispiacere – non mi ritrovo più con una gestione del movimento che non riflette quello che ho vissuto in questi 30 anni».