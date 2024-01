Italia-Africa, il day after: nuovo round di incontri per la Meloni. Tajani: “Il Piano Mattei è la stella polare”

Il day after è quasi più impegnativo del giorno prima. A margine del Vertice Italia-Africa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto nelle giornate di oggi diversi bilaterali con i Capi di Stato e di Governo del Continente africano, ma già nella giornata di ieri aveva incontrato il Presidente di turno dell’Unione africana nonché Presidente delle Comore, Azali Assoumani, il Presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, il Presidente della Repubblica del Kenya, William Samoei Ruto, il Presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi, e il Presidente della Repubblica del Senegal, Macky Sall.

Gli incontri bilaterali della Meloni

La Meloni aveva inoltre incontrato il Presidente della Repubblica dello Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, e il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Debeibeh. I lavori hanno anche permesso dei brevi incontri con il Primo Ministro di Sao Tome e Principe, Patrice Trovoada, e il Presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadera. Nella giornata di oggi sono proseguiti i colloqui con il Primo Ministro della Repubblica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali, con il Vicepresidente della Costa d’Avorio, Tiémoko Meyliet Kone, con il Capo del Governo del Regno del Marocco, Aziz Akhannouch.

Nel corso della giornata, il Presidente Meloni riceverà il Presidente dell’Eritrea, Isaias Aferweki, il Presidente della Repubblica di Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, e il Presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou-N’Guesso. Infine, il Presidente Meloni incontrerà il Presidente della Banca Africana di Sviluppo, Akinwumi Adesina.

I colloqui sono l’occasione per avere uno scambio di idee sul rilancio delle relazioni con il Continente africano, anche alla luce della Presidenza italiana del G7, e sullo sviluppo congiunto del Piano Mattei. Gli incontri stanno consentendo anche di approfondire alcune tematiche bilaterali.

Tajani all’Assemblea pubblica di Confindustria Assafrica & Mediterraneo

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha partecipato all’Assemblea pubblica di Confindustria Assafrica & Mediterraneo dal titolo “Africa e Medio Oriente. Trasformazioni e traiettorie in un nuovo contesto globale”, evento svoltosi a seguito del primo Vertice Italia-Africa: un appuntamento che ha aperto una nuova fase di relazioni e di iniziative ‘per e con’ i paesi del continente. L’Africa, ha sottolineato il Vicepremier, “è una priorità della politica estera italiana, impegnata ad avviare un partenariato concreto tra pari attraverso la nostra diplomazia economica, che vuole e deve portare a una crescita mutuamente vantaggiosa. Il percorso delineato dal Piano Mattei è la nostra stella polare”, ha aggiunto Tajani, ricordando le iniziative recentemente intraprese dalla Farnesina: la recente apertura di una nuova Ambasciata in Mauritania, di tre nuovi uffici dell’Agenzia ICE a Dakar, Nairobi e Lagos e le prossime aperture di uffici di SACE, SIMEST e Cassa Depositi e Prestiti in alcuni Paesi del Nordafrica e dell’Africa Subsahariana.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, “l’attenzione del Governo è massima e mira ad una de-escalation e al raggiungimento di una pace che garantisca la sicurezza dello Stato di Israele e che dia al popolo palestinese la speranza di avere in futuro uno stato indipendente riconosciuto da tutti” ha affermato il Vicepremier, ribadendo come tale risultato rappresenti il presupposto indispensabile affinché l’intera regione possa crescere in un contesto di sicurezza e stabilità”.

Al via la V Edizione di Ecam

Al via anche la V edizione di Ecam, European Corporate Council on Africa and Middle East, che si è tenuta a Roma a margine della conferenza Italia-Africa. Ideato e presieduto da Kamel Ghribi, vicepresidente di Gruppo San Donato, Ecam promuove la relazione tra i Paesi europei e l’area Africa e Medio Oriente, focalizzandosi nel sostegno a progetti nel campo della sanità, della formazione e delle infrastrutture. Ieri, alla serata inaugurale all’hotel Excelsior di Roma, hanno preso parte William Ruto, presidente della Repubblica del Kenya; Hassan Sheikh Mohamud, presidente della Somalia; Ignazio La Russa, presidente del Senato; Maria Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme istituzionali; Luigi Di Maio, rappresentante speciale della Ue per la Regione del Golfo; Alessandra Ricci, Ad di Sace; la senatrice Licia Ronzulli e il giornalista Bruno Vespa. La serata, presentata da Eleonora Daniele, è stata accompagnata dal gruppo musicale Il Volo.