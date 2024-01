Influencer arrestato a Milano per rapina: chi è Bebe Touche, 24enne del Mali e star di Tik Tok (video)

Era diventato famoso come influencere con il nome di Bebe Touche con i suoi video su TikTok, ma diventati virali anche su Instagram e Youtube, in cui pone domande surreali a ragazzi e ragazze milanesi. È stato arrestato la notte scorsa con un complice tra Piazza XXV aprile e corso Como per aver rapinato un diciottenne turco del cellulare dandogli un pugno in faccia.

Il 24enne originario del Mali, è stato arrestato dagli agenti della Questura con un coetaneo residente nel Veronese. L’accusa nei suoi confronti è di rapina aggravata in concorso. Bebe Touche è stato portato a San Vittore insieme al complice, un coetaneo residente a Verona, in attesa della convalida.

Chi è Bebe Touche, l’influencer che spopola tra i ragazzini

Sui Social Bebe Touche, che in realtà si chiama Moussa, spopola tra i giovanissimi. L’influencer di origine africana pone domande surreali ai ragazzi e alle ragazze milanesi e vanta oltre 600mila follower. Il suo video più celebre è quello del 29 ottobre del 2023. Un filmato diventato virale superando le 5 milioni di visualizzazioni.

Ecco come è diventato famoso

In quel video, Bebe Touche intervista tre giovanissimi davanti a un negozio. Li chiama “i tre moschettieri” e pone loro l’opzione tra due trapper milanesi: Shiva e Rondo da Sosa. Shiva è l’alias di Andrea Arrigoni. I tre ragazzini si presentano in modo buffo. “Valentino chiaro”, “Andrea già lo sai” e “mi chiamo Fabrizio ma sono conosciuto anche come il fresco di zona”. Le loro frasi sono diventate virali. Molti utenti di TikTok le hanno anche usate per creare meme. L’influencer del Mali vanta anche un canale YouTube. Si chiama “Bebe Touche TV” e ha quasi 100mila iscritti.