Incredibile aggressione nel tribunale di Las Vegas: imputato salta addosso alla giudice (video)

Drammatica aggressione in Nevada, in un tribunale di Las Vegas, dove una giudice distrettuale è stata aggredita da un imputato alla lettura sentenza di condanna per un caso di violenza, dopo che il suo appello per ottenere la libertà vigilata era stato respinto.

Il giudice distrettuale della contea di Clark, Mary Kay Holthus, stava pronunciando la sentenza di condanna per Deobra Redden quando quest’ultima ha scavalcato il tavolo della difesa e il bancone e si è letteralmente lanciato contro di lei.

Il filmato dell’incredibile aggressione girato del circuito interno, pubblicate sul web, sono rapidamente diventate virali. Il video registrato dalle telecamere del tribunale mostra Redden, 30 anni, che urla insulti irripetibili prima di saltare verso la giudice Holthus, che è caduta all’indietro dalla sua sedia e ha sbattuto contro un muro.

La magistrata americana ha riportato ferite minori, secondo quanto dichiarato dai funzionari. Redden è stata bloccata a terra dietro il banco del tribunale dagli agenti in servizio, che sono stati visti sferrare dei pugni. Un commesso, che ha riportato ferite mentre cercava di allontanare l’imputato, è stato ricoverato in ospedale con un taglio sulla fronte e una spalla slogata, secondo i testimoni.

Redden prima si è affidato alla clemenza della corte poi si è scagliato contro la donna giudice

«È successo così in fretta che era difficile sapere cosa fare», ha detto all’Ap Richard Scow, il procuratore distrettuale capo della contea che ha perseguito Redden in un caso derivante da un arresto lo scorso anno con l’accusa che Redden avesse attaccato una persona con una mazza da baseball.

Redden non era in custodia quando è arrivato in tribunale mercoledì. Indossava una camicia bianca e pantaloni scuri mentre stava accanto al suo legale, chiedendo clemenza al giudice mentre si descriveva come “una persona che non smette mai di cercare di fare la cosa giusta, non importa quanto sia difficile”. “Non sono una persona ribelle”, ha detto poco prima al giudice, aggiungendo poi che non pensa che dovrebbe essere mandato in prigione. “Ma se è appropriato per te, allora devi fare quello che devi fare”.

Il tribunale di Las Vegas dopo l’assalto al giudice: “Dovremo rivedere i protocolli di sicurezza”

Quando la giudice ha chiarito che intendeva metterlo dietro le sbarre, e il maresciallo della corte si è mosso per ammanettarlo, Redden ha urlato imprecazioni e si è lanciato in avanti, tra le urla delle persone che erano sedute con Redden tra il pubblico dell’aula.

Redden, 30 anni, afroamericano residente a Las Vegas, è stato valutato e ritenuto mentalmente idoneo a sostenere un processo prima di dichiararsi colpevole a novembre per un’accusa di lesioni personali. In precedenza ha scontato una pena detentiva in Nevada per una condanna per violenze domestiche.

La giudice Holthus, pubblico ministero con oltre 27 anni di esperienza in tribunale, è stata eletta alla carica di giudice del tribunale statale nel 2018 e di nuovo nel 2022.

In una dichiarazione alla stampa, la portavoce della corte Mary Ann Price ha affermato che i funzionari stanno “rivedendo tutti i nostri protocolli e faranno tutto il necessario per proteggere la magistratura, il pubblico e i nostri dipendenti”.