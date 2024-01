Il sondaggio. FdI al 28,9% e primo anche fra gli indecisi: “È il partito che li attira di più”

FdI è il partito con la maggiore attrattiva sugli indecisi: a rivelarlo è stato Renato Mannheimer presentando il sondaggio Eumetra per PiazzaPulita, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione. Evidenziando il fatto che in vista delle europee il 46,1% degli intervistati ancora non ha deciso chi voterà, il sondaggista ha spiegato che il 65% di questi indecisi si colloca al centro e che “c’è una forte attrazione per il centrodestra. FdI attira molto“.

Le intenzioni di voto partito per partito: FdI al 28,9%

Anche per quanto riguarda il gradimento dei partiti, FdI mantiene il suo ampio primato: è stabile al 28,9%. Il Pd si attesta al 19,4% guadagnando lo 0,2%, esattamente la percentuale che perde il M5S che scende così al 16,3%. Seguono la Lega all’8,9%, Forza Italia al 7,3%; Azione al 4,1%; Avs al 3,5%; Italia Viva al 3,4%. E, ancora, +Europa al 2,3%; Italexit all’1,6%; Unione popolare all’1,4% e Noi Moderati allo 0,7%.

Mannheimer sul sondaggio: “Ci sono tanti indecisi, FdI li attira molto”

Tornando sul tema del voto alle europee, una decisione è stata già presa dal 40,4% degli elettori, mentre il 13,5% ha risposto al sondaggio dicendo che ha intenzione di non votare. La mobilità, ha spiegato Mannheimer è al centro ed è orientata soprattutto al centrodestra. “L’elettorato è mobile, pochi si spostano da sinistra a destra, ma dal centro a centrodestra o centrosinistra c’è un grande movimento potenziale. Dipenderà molto dalla campagna elettorale”, ha concluso il sondaggista.