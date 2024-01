Il Pd nell’hotel di lusso a Gubbio, battutona della Schlein: “Non abbiamo portato la pistola…” (video)

Era in vena di battute, un po’ tristi e scontate per la verità, Elly Schlein ieri, quando ha messo piede nell’hotel a 5 Stelle di Gubbio nel quale è ospitata la due-giorni del Pd sull’Europa, appuntamento segnato da feroci polemiche proprio sulla location di lusso. In questo video la segretaria del Pd, prima della clamorosa gaffe su Israele, prova a scherzare sui veleni del Pd e sul caso Pozzolo… “Ho visto molte elucubrazioni in questi giorni su questo momento di riflessione interna, cosa fa la Schlein, quando arriva la Schlein, con chi arriva.. La spa è chiusa e nessuno credo abbia portato né il costume né la pistola, non vorrei sbagliarmi ma siamo qui per fare altro e parlare di problemi concreti. Del resto, mi raccomando – ha aggiunto contro i ‘comportamenti’ di esponenti di governo – andando via lasciate i quadri nelle stanze, se tornate in treno non fermate il treno per nessuna ragione, perché ne abbiamo viste di tutti i colori in questi mesi”. Ah ah. Si ride, forse.

Schlein scherza sull’hotel di Gubbio e sulla pistola