I media arabi e africani plaudono al Piano Mattei: “E’ una bella scommessa della Meloni”

“Piano Mattei. L’Italia scommette sull’Africa con progetti di sviluppo da oltre 5 miliardi di euro”. È il titolo dell’emittente Tv saudita al-Sharq in lingua araba con focus sull’economia regionale e globale, parlando della conferenza Italia-Africa in corso al Senato, che sottolinea – come molti altri media arabi e africani – il carattere “non paternalistico e non predatorio” del progetto di cooperazione in discussione al Senato.

I titoli dei media arabo e africani sul Piano Mattei

“Il primo ministro Giorgia Meloni aveva annunciato il suo piano per l’Africa, poco dopo l’arrivo al potere del suo governo di destra nell’ottobre 2022, con l’obiettivo principale di trasformare l’Italia in un hub energetico”, ricorda al-Sharq sul proprio sito web, evidenziando che “l’Italia, che quest’anno presiede il G7, si è impegnata a fare dello sviluppo dell’Africa un tema centrale durante la sua presidenza, anche per espandere la propria influenza nel continente, dove potenze come Cina, Russia, Turchia, India e Giappone hanno aumentato il loro peso politico”.

Il portale di notizie emiratino “Erem news” spiega che “il Piano Mattei, che porta il nome del fondatore dell’azienda energetica italiana Eni, è il progetto per l’Africa e la premier Meloni lo considera un pilastro per avviare una nuova forma di partenariato tra l’Italia e il continente africano, di mutuo benefici e vuole farlo abbandonando l’approccio paternalistico” per concentrarsi su “partenariati paritari”.

Il lungo tour africano del premier italiano

Meloni -prosegue il portale- ha effettuato visite in Africa, dal Mozambico al Congo, e poi Tunisia, Algeria, Etiopia e Libia, per dimostrare il suo attivismo diplomatico. E punta a garantire il fabbisogno energetico dell’Italia dopo la significativa riduzione delle forniture di gas russo”. La premier “aspira anche a rafforzare la propria base elettorale anti-immigrazione in vista delle elezioni europee. E per questo la Lady di Ferro di Roma spera di superare i fallimenti in termini di riduzione dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo, e da qui è nata l’idea di inviare ingenti investimenti nei paesi africani per combattere i fattori che portano all’immigrazione illegale alla radice”, conclude “Erem News”.

Stessi toni anche per il portale africano Africannews.com, che dedica un lungo articolo alla conferenza di Roma parlando del Piano Mattei come di un progetto di partnership “non predatorio”, come anche tanti altri quotidiani, web e cartacei, del nord africa e dell’Africa centrale, che dedicano titoli e speranze al piano del governo Meloni, ribadendo il concetto della non “predatorietà” degli accordi.