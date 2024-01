Giallo a Roma, porta in ospedale la moglie già morta: “È caduta dalla scale”. Ma la sua versione non torna

Una versione dell’incidente che non collima con i riscontri effettuati dai medici ospedalieri e con quanto i carabinieri, sollecitati dai sanitari dubbiosi, hanno trovato sulla scena di quello che potrebbe rivelarsi un crimine: il primo femminicidio del 2024. Le indagini sono in corso, ma qualcosa non torna sulla morte di una donna portata ieri in ospedale a Civita Castellana dal marito. L’uomo avrebbe riferito che la moglie, una settantenne, era caduta dalle scale nella loro abitazione di Sant’Oreste, comune della provincia di Roma. I medici però, constatato il decesso dell’anziana, hanno fatto partire una segnalazione ai militari dell’Arma. Ora l’uomo si trova in caserma e la sua posizione è al vaglio. Non è escluso, infatti, che si tratti di una morte violenta.

Giallo a Roma, porta la moglie morta in ospedale e dichiara: “È caduta dalla scale”

Dunque, nelle indagini si parte dall’arrivo in pronto soccorso della vittima: la 72enne Rosa D’Ascenzo, che il marito – un pastore 73enne – ieri sera ha portato all’ospedale Andosilla di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. La donna alle 21.45, quando è arrivata in nosocomio però, era già morta. Il marito, a cui i sanitari hanno chiesto delucidazioni sul decesso, ha riferito ai medici che la donna è caduta dalle scale della loro abitazione. I primi riscontri sulle ferite riportate dalla vittima e la versione resa dal marito della donna, non combacerebbero. Gli inquirenti sospettano dunque che possa trattarsi di un caso di femminicidio…

La versione dell’uomo sull’incidente mortale non convince

Scattano immediate le indagini, che prevedono un sopralluogo dei carabinieri nella casa, possibile scena di un crimine. Ebbene, come riferisce il Messaggero sul caso, durante una prima perlustrazione nell’abitazione della coppia, i militari «avrebbero trovato oggetti con tracce ematiche». Di più: al momento si suppone persino che l’uomo «potrebbe avere usato una padella e altri utensili da cucina per uccidere» la moglie. Pertanto, al momento il marito è stato fermato per omicidio, ma non è stato sentito. Verrà interrogato direttamente dal gip per la convalida del fermo.

I riscontri di medici e carabinieri non collimano con la versione del marito

Dunque, al momento l’uomo si trova in caserma e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti che indagano sul caso e sulle anomalie riscontrate tra la versione resa dal 73enne, le ferite non compatibili con una “caduta dalle scale” refertate dai medici che hanno preso in carico la paziente. E i rilievi del primo sopralluogo già effettuato dai carabinieri alle prese con le indagini. Non è escluso, insomma, che – ancora una volta – anche in questa strana vicenda si possa a vere a che fare con una morte violenta…