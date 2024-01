Follia degli ecovandali al Louvre: imbrattano la Gioconda e poi delirano sull’ambiente (video)

Attivisti francesi per il clima hanno gettato zuppa sulla protezione del quadro della Gioconda al Museo del LOUVRE di Parigi. Il video della loro azione è stato diffuso sul web. Due giovani donne hanno lanciato la sostanza e poi hanno superato i cordoni di protezione per declamare il loro discorso, prima di essere isolate dal resto della sala dal personale della sicurezza.

URGENT – Le tableau de la Joconde vient d’être aspergé de soupe par des militants écologistes au Musée du Louvre – Regardez #louvre https://t.co/R1Ljsluf8h — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) January 28, 2024

Tutti gli assalti alla Gioconda: l’ultimo due anni fa

Non si tratta della prima volta che la Gioconda subisce attacchi vandalici. L’ultimo blitz è datato 30 maggio del 2022: era una domenica anche in quel caso e anche in quell’occasione un attivista per l’ambiente si avventurò in un plateale lancio di una torta con la panna.

A parte il clamoroso furto avvenuto tra il 20 e il 21 agosto 1911, perpetrato dall’italiano Vincenzo Peruggia, ex impiegato del museo, la Gioconda ha sempre attirato l’attenzione di esaltati. Il dipinto su tavola in legno di pioppo, di dimensioni 51 x 76 centimetri è stato oggetto di diversi attacchi nel corso degli anni.

Nel 2011, una donna di origini russe lanciò una tazza da tè vuota, l’identità non è stata rivelata e nemmeno i motivi sono stati mai chiariti. Nel 1956 e nel 1957, l’opera fu attaccata due volte. La prima volta con dell’acido, danneggiando la parte inferiore, quindi, l’anno successivo, con un sasso che, dopo aver infranto la lastra di vetro posta davanti al dipinto, causò il distaccamento di parte della pittura a olio nella zona superiore.