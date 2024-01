Foibe, nuovo incontro a Palazzo Chigi in vista delle celebrazioni del Giorno del Ricordo

Nuovo incontro a Palazzo Chigi in vista del Giorno del Ricordo che si celebra il 10 febbraio. Si è svolta oggi pomeriggio una nuova riunione del Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata.

Foibe, si è riunito il comitato per il Giorno del Ricordo

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha aperto i lavori dell’organismo istituito con Dpcm dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ha fatto il punto sul lavoro svolto finora dal Comitato in vista del 10 febbraio. Mantovano – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha ringraziato tutte le amministrazioni dello Stato e il mondo dell’associazionismo impegnato per conservare la memoria e promuovere la conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo. E ha annunciato che, in occasione del Giorno del Ricordo, la facciata principale di Palazzo Chigi sarà illuminata con il Tricolore italiano e la frase “Io Ricordo”.

Sulla facciata di Palazzo Chigi la frase “Io Ricordo”

Si tratta di un’iniziativa che quest’anno assume particolare rilevanza, alla luce del ventesimo anniversario dell’approvazione della legge istitutiva della solennità civile del Giorno del Ricordo. Nel corso della riunione, proseguita sotto la presidenza del Segretario generale della presidenza del Consiglio, Carlo Deodato, i rappresentanti dei ministeri, delle associazioni, degli enti, dei comitati e delle Fondazioni che fanno parte del Comitato hanno illustrato i progetti, le iniziative e le celebrazioni in via di definizione per il 10 febbraio. Che saranno raccolti in un calendario che sarà prossimamente pubblicato sul sito istituzionale del governo.