Fleximan: emuli in azione. L’ultimo raid in Liguria: 3 autovelox divelti in poche ore

Fleximan, il fantomatico vendicatore dei multati che distrugge autovelox, ha creato un pericoloso effetto emulazione. Il Nord Italia in particolare sta registrando un’impennata di atti vandalici contro i misuratori di velocità. Gli ultimi casi, riportano le cronache, riguardano la Liguria.

C’è stato infatti ancora un autovelox divelto nello spezzino, dopo i due danneggiati ieri nel territorio di Vezzano Ligure e Bolano. Stavolta è toccato all’autovelox di Ceparana, ancora nel comune di Bolano dove vige il limite dei 50 e 40 chilometri orari. Sono ormai più di venti gli episodi segnalati, in particolare in Veneto, da maggio in avanti. Rovigo Padova, Treviso e Belluno le Procure al lavoro, alla ricerca dell’autore degli attacchi sferrati prevalentemente lungo strade ad alto scorrimento dove fioccano più multe per gli automobilisti che non rispettano i limiti imposti. Ma altri vandalismi si sono registrati in Lombardia, Piemonte (dove sono arrivate denunce), ed Emilia-Romagna. Intanto sul web continuano ad apparire parodie, gruppi di sostegno di Fleximan, mentre l’Asaps, associazione impegnata per la sicurezza stradale, anche ieri ha chiesto rispetto per le vittime della velocità.

Fleximan e la dura realtà dei numeri: le stragi stradali sono in aumento

Tra città a 30 km/h e le azioni contro gli autovelox del cosiddetto Fleximan, i limiti di velocità e la sicurezza stradale sono tornati al centro del dibattito pubblico. L’argomento è caldo anche perché, come confermato da una recente indagine che Facile.it e Assicurazione.it hanno commissionato agli istituti mUp Research e Norstat, gli italiani hanno spesso il brutto vizio di schiacciare troppo il piede sull’acceleratore,